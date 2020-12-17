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網球／確定了！ 澳網2月8日開戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
澳網延至2月開打。 路透
澳網延至2月開打。 路透

今年澳網在新冠肺炎疫情爆發前落幕，但2021年賽事仍受疫情影響，月初就傳出原本明年1月18日開戰的年度第一場大滿貫，將延期到2月8日舉行，今天ATP公布2021年前7周賽程，澳網就是2月8日開戰，比最初時間延後3周登場。

目前公布的前7周賽程共有7站比賽，第8周到13周賽程之後將再公告；從第14周開始將是紅土賽季，目前確定時間和行程同樣未公告。

開季第一站是1月5日登場的美國德拉海灘公開賽及土耳其安塔利亞公開賽，之後主戰場就移師澳洲，1月10日到13日將在多哈進行澳網男單資格賽，球員15日到31日就能前往澳洲，進行14天隔離後再參加在墨爾本舉行的澳網。

去年首度舉行的ATP盃，今年也仍會舉辦，12支隊伍將在明年2月1日到5日爭奪金盃，地點同是墨爾本；ATP盃之前，墨爾本還會舉辦兩站積分250的賽事。

ATP也公告，奧克蘭公開賽和紐約公開賽2021年賽季因新冠肺炎疫情考量將取消，印度的馬哈拉施特拉邦公開賽和巴西的里約公開賽則會重新安排日期。

澳網

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