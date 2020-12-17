體育推手獎名單揭曉 媒體人劉天麟及陳薇婷獲肯定

為了向體育界默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，並在今天公布今年得獎名單，有2位資深體育工作者劉天麟及陳薇婷獲獎，肯定他們參與體育新聞傳播工作，讓國人共同見證我國選手在國際賽場上爭取榮耀的決心。

體育署表示，「體育推手獎」獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。今年度在各方踴躍參與下，總收件數達89件，共計有51個獲獎單位，其中包含贊助類58件、推展類20件。

體育署署長張少熙表示，在今年的獲獎單位中，中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司等5家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，培育無數優秀選手，代表我國出征各大國際賽事取得佳績。

今年在嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，仍有4家企業團體及3位個人為首次參與推薦並獲獎，足見每年均有新的體育推手，讓體育人的努力及光彩得以接續傳承。

此外，體育的推展亦有賴於媒體傳播的力量，特別是各類國際賽事的轉播，更是凝聚國人向心力及推展體育的好機會，本次有2位資深體育新聞工作者劉天麟及陳薇婷獲獎，他們致力參與體育新聞傳播工作，讓國人共同見證我國選手在國際賽場上爭取榮耀的決心。

今年度「體育推手獎」表揚典禮於25日下午2時30分假台北美福大飯店2樓宴會廳隆重舉行，並於MOE SPORTS、活動粉絲專頁及YouTube同步即時播出。