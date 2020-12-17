網球／力挺哥哥辦比賽 墨瑞澳網前參戰暖身
前球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）成哥哥大墨瑞（Jamie Murray）大後盾，大墨瑞和草地網球總會（Lawn Tennis Association）今年合作的第3場比賽周日登場，墨瑞確定參賽，為比賽增添亮點。
這場比賽12月20日到23日在羅漢普敦（Roehampton）的國家網球中心舉行，一共有16位男、女選手參加，總共會進行30場比賽；比賽場地和明年1月登場的澳網相同，都使硬地球場。
除墨瑞參賽，伊凡斯（Dan Evans）、諾里（Cameron Norrie）和女將華生（Heather Watson）、瑞度卡努（Emma Raducanu）等都將出賽。
大墨瑞表示，參賽選手透過這場比賽，可以在賽季展開前檢測狀態，「這是很不尋常的一年，太多干擾，任何有競爭新的選手都會很歡迎這場比賽，儘管還是賽季前，但沒人會想輸給自己朋友，所以我們期待會看到些拉鋸的比賽。」
33歲的墨瑞目前世界排名122，他今年曾在法網亮相，但籤運不佳，首輪就抽到瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）且沒能過關；他10月也曾參加室內的科隆公開賽，同樣「一輪遊」，敗給西班牙好手貝達斯可（Fernando Verdasco）。
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