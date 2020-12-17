高球／背球袋也能傳承！老虎桿弟之子當小伍茲桿弟

高球球迷對拉卡瓦（Joe LaCava）應該不陌生，65歲的他是美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）長期合作的桿弟，兩人從2011年就攜手，本周拉卡瓦兒子更要幫伍茲11歲的兒子揹球袋，形成兩對父子檔同場的難得畫面。

伍茲這周帶著兒子小伍茲（Charlie Woods）參加PNC錦標賽，這場為期兩天的賽事在美國奧蘭多的麗思-卡爾頓高爾夫球俱樂部（Ritz-Carlton Golf Club）舉行，美國時間19日開戰，總共有20支隊伍參加，參賽者累積共有67座大賽冠軍，一人包辦15座的伍茲當然是焦點球員。

伍茲創立的品牌TGR副總馬克納馬拉（Rob McNamara）透露，幾個月前當伍茲在討論要不要參加PNC錦標賽時，就拋出這個點子，「他說『如果有小拉卡瓦當小伍茲桿弟，會不會很有趣？』」

「老虎」的點子本周就會實現，將滿22歲的小拉卡瓦將幫小伍茲揹球桿，他透露一開始爸爸告訴這點子時，還和他說「別把這件事和媽媽說」，但自己也很興奮迎接特別任務。

拉卡瓦則說，伍茲最初提出這想法時，他還認為伍茲在開玩笑，不過他也樂見這樣的球場「傳承」，這兩天父子倆會好好享受，相信會留下有趣回憶。