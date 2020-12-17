桌球／鄭怡靜相隔6年重返乒超 組成世界聯隊

台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜目前都在中國四川乒乓球國家隊訓練基地，備戰21日在廣州長隆登場的乒乓球超級聯賽，這也是鄭怡靜相隔6年後再次於乒超亮相。

今年乒乓球俱樂部超級聯賽有別以往，女子組共有9隊，不過獲邀參賽的5名外籍女將，首度組成ITTF世界職業聯隊，成員包括鄭怡靜、來自香港的杜凱琹、美國張安、南韓田志希，以及波多黎各小將狄亞士（Adriana Diaz）；至於林昀儒則是加盟山東魏橋。

鄭怡靜透露，11月底在澳門打完WTT世界乒乓職業大聯盟後，才收到中國方面邀請去四川國家隊基地訓練，並接著參加乒超。

「我上一次打乒超，是2014年時效力北京。」鄭怡靜透露自己上一次參與乒超賽事，已是6年前的往事，她笑說：「真的好久了。」

能夠再次參加乒超，鄭怡靜除感到開心與興奮外，更重要的是，她首次有機會進入中國國家隊訓練基地進行約2週的集訓，她也和孫穎莎、王藝迪、顧玉婷等中國一線球星對練，讓她收穫滿滿。

鄭怡靜透露，每次和中國好手對練時間約70分鐘，強度非常高，「跟她們練球當中，讓我對打球有了不同啟發，才發現原來有些球路，可以用過去我沒想過的方式去化解。」

至於男子方面，由於這次乒超邀請的5名外籍選手，僅林昀儒決定留下，因此無法像女子隊一樣，組成世界職業聯隊。