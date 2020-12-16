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2030年亞運多哈取得主辦權 2034年移師利雅德

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華奧會秘書長李玉芳（左）、亞奧會財務委員會主席及執委、中華奧會顧問陳國儀（右）代表出席線上會議。圖／中華奧會提供
中華奧會秘書長李玉芳（左）、亞奧會財務委員會主席及執委、中華奧會顧問陳國儀（右）代表出席線上會議。圖／中華奧會提供

第39屆亞洲奧林匹克理事會會員大會今天於阿曼馬斯喀特舉辦，會議中投票通過2030年亞洲運動會由卡達多哈舉辦；會中亞奧會主席阿罕默德親王提出臨時動議，並經大會同意通過後，2034年亞運會將由得票次高者沙烏地阿拉伯利雅德舉辦。

本次大會先由亞奧會主席阿罕默德親王向與會者表示歡迎，也感謝每個會員國以線上或現場的形式，持續以行動支持奧林匹克家族的重要活動。而國際奧會主席巴哈也以影片形式致詞，不僅提及在疫情下凸顯出運動的重要性，希望繼續向大眾傳達出「一起更強壯（StrongerTogether）」的奧林匹克精神，同時也強調接下來的多場國際賽會，包含2020東京奧運、2022北京冬奧，都將在主辦城市的大力支持下，向順利舉辦賽會的方向前進。

會議上由兩個亞運申辦城市卡達多哈及沙烏地阿拉伯利雅德分別進行簡報，並由亞奧會評估委員會說明場勘報告，會中亞奧會主席阿罕默德提出臨時動議，提案本次兩個申辦城市經由大會投票後，最高得票者為2030年亞運會主辦城市，次高者為2034年亞運會主辦城市，此提議也經大會通過。經由會員投票後，由卡達多哈勝出，意即2030年亞運會由卡達多哈舉辦，2034年亞運會則由沙烏地阿拉伯利雅德主辦。

在會員大會中也同時由三亞亞洲沙灘運動會、汕頭亞洲青年運動會以及泰國亞洲室內暨武藝運動會等3個2021年亞洲綜合性運動賽會籌備會，說明目前籌備情形。2022杭州亞運也透過會議，向與會者說明目前亞運籌備情形，藉由本次會員大會，亞奧會也與2025年亞洲青年運動會主辦城市烏茲別克塔什干簽署主辦城市合約。

因應新冠疫情，今年大會採實體及線上並行方式舉行，中華奧會由秘書長李玉芳代表於台北線上出席，亞奧會財務委員會主席及執委、中華奧會顧問陳國儀亦線上參與，並以錄影方式代表財務委員會進行報告。 

亞運 冬奧

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