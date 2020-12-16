日本輿論認東奧應取消 小池百合子重申辦到底

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，確診病例持續增加，造成許多民眾認為應取消明年東京奧運。東京都知事小池百合子重申，不會取消舉辦東奧，有信心改變民眾看法。

日本時事通信社報導，小池百合子15日接受法新社專訪時，表達「2020年東京奧運」不會取消的看法。這是在日本國內新增患者持續增加、民眾對舉辦奧運抱持懷疑態度的情況下，小池對東奧舉辦再度發言。

面對法新社記者提問，怎麼考量如果最後面臨不得不考慮取消舉辦東奧，小池說，「沒有那回事」。

小池雖然認知到日本許多民眾反對延期後的東奧繼續舉辦，但也表示可以化解這樣的憂慮，「國民和東京都民看的是現在，我們考量的是為未來做好準備」。

東奧受到疫情影響，是沒有戰爭時期史上首度延後舉辦，目前主辦單位與相關人士都強調明年會舉辦。

小池說，全世界的人都認知到東奧是人類戰勝新型冠狀病毒疾病明證的一次奧運，而這也關乎到之後要舉辦的2022年北京冬奧，及再之後的2024年巴黎奧運。

她說，「不確實執行東京防疫對策，那4年後的巴黎奧運又會變得如何」、「如果無法在東京成功的話，將會對巴黎帶來大的影響」。

日本放送協會（NHK）15日公布最新民調，32%受訪者認為應該取消舉辦明年東奧，多於認為應該舉辦的27%受訪者；至於認為應該再往後延的受訪者有31%。

小池說，日本政府、東京都政府及東奧組織委員會將採取各種防疫作為，相信能改變民眾普遍看法。