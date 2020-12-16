賽事心得／CT226超級鐵人三項 我完成了113個人賽！

回想起3月份完成人生中第一場226公里三鐵賽，對我個人而言覺得已是不簡單的比賽了，如今同年8月份朋友又邀我，報名2020年4月份的Challenge Taiwan所舉辦的比賽問我要不要去，那時候我就考慮了許久最後還是報名了；誰知道遇到疫情的影響而延期到11月14號，這時我也能喘口氣利用這時間再加強體能；其實這一場賽事在賽前我覺得應該可以進步，之前都已經比過二至三場了，但那時候的成績都是7小時多而且跑步都一直抽筋回到終點；雖然如此我還是都有完賽，但不免希望自己能再更快一點，這一次心中已設定目標希望能在6小時內完成如果沒有我看還是打掉重練好了，以下便是我本次比賽的小小記錄。

11月13日報到當日我和朋友總共4個人開著兩台車準備於0800時從雲林出發，我提前在0730時先到指定地點與他們會合，其實在這之前已經有和朋友討論過到底要怎麼去，一開始規劃就想要用包車方式過去但是因為真的找不到人組成一台車，還在猶豫要坐火車或是開車；計算了一下坐火車如果從台中過去除了要在高雄轉一次車以外，總共所花的時間可能要6至7小時左右，還要一直背著腳踏車和背包到處走想到就累了，最後我們決定開車前往，兩人一台車並將自行車放於後座都還有空間；8點一到集合地點便愉快地出發前往台東，在路途上也跟我朋友聊了很多有關游泳的技巧問題真是受益良多一點都不會累和無聊，很快的在12點30分便已抵達台東會場，即將展開為期兩天的比賽。

12/13會場報到

我們將車子停在會場附近，到達報到會場還沒比賽就已經感受到那股歡樂的氣份阿!

清晰明瞭的報到區趕緊再看看自己的號碼是多少

領取到的物資真的是超多的，主要是在轉換區所要用的轉換袋，報到同時工作人員已在我手碗套上很難拿下來的識別帶可通行各區域。

大會很用心的還準備印有自己大名的鑰匙圈真的是感動阿!拿完了物資當然要在會場小逛一下等等要去活水湖試游一下

看到深紅色便是113K的終點，紅色是226K的期待明天過終點啦!

頒獎的舞台也來拍一下，還沒比賽怕明天太多人先拍照記錄一下

除了一些大大小小的攤位當然他們的敬念品專區也要來逛一下，最後也只買了號碼帶。

活水湖和轉換區場地報到區和終點都在鐵花村而專換區在台東森林公園內，我們拿到物資後便趕快到活水湖來試游一下，大會在這邊也配有救生員，天氣雖然有點冷但為了消除心中對於明天游泳項目的恐懼還是要來適應一下。

113K和226K在進入轉換區路線是分開來的

現場也有工作人員能詢問有關比賽的任何問題

試游完了之後也已經五點多了，要趕快將腳踏車和轉換袋放置好大家七腳八手的把東西分一分放在轉換區，剩下一些補給品就等明天早上再來放。

腳踏車放置的位置下方都是不能放任何轉換物資的，只能將卡鞋卡在腳踏上。

游泳轉換腳踏車

腳踏車轉換跑步

在準備完轉換區的物資之後天色也就快慢慢要變暗了還下著小雨，希望明天天氣能好一點

該準備吃大會所準備的晚餐了喔!果然跟我想的一樣不是吃合菜，明天要比賽了這時當然要給他大吃特吃啊!

今天也忙一天了喔!在吃完晚餐後便回旅館休息準備明天的比賽了

12/15比賽當天

比賽當天早上我們早上4點多就起床了，其實昨晚我搞到快12點才睡，每一次的比賽都是這樣不知道是太興奮還是怎樣，總之下水前大家來拍一張照吧!

游泳項目50:58安全完成，和之前113K的相比成績其實是差不多的沒有什麼進步，整個自由式的過程在每分鐘划水數和換氣是要再加油啊!

進入到T1所花時間12分鐘，好像有點久但是從游泳池跑到轉換區也夠遠的，再加上要找到自己的東西和腳濕濕的狀態下穿襪子，我想在轉換部分還要再練練。

自行車一出發我就感到腳痠痠的在過程當中努力的一直調整，雖然以3小時20分完成仍然有進步空間

T2部分花了8分鐘左右還可以在更快一點

在跑步部分我只能說在加油吧!原本設定要在2小時內完成，結果跑了快3小時中間還是一直抽筋到不能跑，看看上方顯示的紅色部分就知道那些都是用走的尤其是到中後段，我只能說肌耐力不足阿!

最後以7小時32分完賽，比預期完成的時間6小時還多出了1小時30分

此次比賽雖然以為自已做好萬全的準備練習，但現實是殘酷的，只能下次再加油了，最後還是得感謝大會能再這不簡單的一年，順利辦成了這一場鐵人三項比賽，我想只要是能完成全程比賽不管成績如何都是勝利。