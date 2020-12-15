美爆了！奧運聖火傳遞倒數100天 晴空塔展現希望之光

東京奧運因新冠肺炎疫情延至明年舉行，距離聖火傳遞倒數100天，東京晴空塔今天展演如同聖火火炬的櫻花金光雕，象徵在嚴峻情況下散發出希望的光芒。聖火傳遞路線同步公布。

東京晴空塔今天傍晚5時半（台灣時間4時半）起展演如同奧運聖火火炬般的光雕，櫻花金的顏色吸引許多民眾拍照。這是東京奧運暨帕運組織委員會獲得東奧贊助商之一東武塔晴空塔公司的協助，所做的宣傳活動。

受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，東京奧運暨帕運由今年夏天延至明年夏天舉行，很多日本民眾對於是否能順利辦好感到不安。東奧組織委員會認為，在嚴峻的狀況下籌備東奧，晴空塔施以如聖火火炬的光雕能成為鼓勵選手、醫護人員、人民的希望之光。

東奧組織委員會今天宣布，預計2021年3月25日開跑的聖火傳遞維持原先計畫，路線將經過日本859個市區町村等地。聖火傳遞預計從過去作為福島核災廢爐作業據點、福島縣足球設施J-VILLAGE出發，利用121天跑遍全日本。