網球／又是打假球 阿國網將終身禁賽

國際網壇再傳球員因打假球遭終身禁賽，最新一位將消失在網壇的選手是阿爾及利亞網將伊赫萊夫（Aymen Ikhlef），他除遭終身不得參賽，另因比賽作假遭罰款10萬美金。

網球廉政機構（Tennis Integrity Unit，簡稱TIU）宣布，伊赫萊夫共違反10項「網球反貪腐組織」（Tennis Anti-Corruption Program，簡稱TACP）規定，包括4場比賽打假球。

23歲的伊赫萊夫最高世界排名僅1739名，TIU表示，伊赫萊夫違反規定的行為包括唆使其他球員別盡全力、不配合調查等。

在此之前，世界排名最高到440的烏克蘭網將帕普拉夫斯基（ Stanislav Poplavskyy），月初也因打假球遭終身禁賽。

西班牙網球選手佩雷茲（Enrique Lopez Perez）11月底也因涉及打假球，遭禁賽8年。