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足球／U20潛培隊素質佳 教練看好接班國家隊

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
U20潛培隊教練陳春智認為這批球員條件、素質都相當好，有機會在未來接班國家隊。記者劉肇育／攝影
U20潛培隊教練陳春智認為這批球員條件、素質都相當好，有機會在未來接班國家隊。記者劉肇育／攝影

中華U20潛力培訓隊今天與BE HEROES菁英代表隊在BE HEROES高中足球菁英對抗賽中交鋒，靠著惠文高中高二中場許博傑梅開二度，其中包括一記凌空抽射的美技以2：0取勝，教練陳春智就直言，這批年僅16、17歲的小將中，不乏有比台灣足球一哥陳柏良同齡時更好的球技。

中華U20潛力培訓隊是以備戰2022年亞洲盃資格賽組成的隊伍，培訓名單中60人大多為高一、高二的國內高中或是旅外球員，從今年五月開始集訓至今每月至少會有7到8天一同練球，暑假期間更長達半個月，至今已經集訓50多天。

儘管受到疫情影響導致無法出國比賽和移訓，但在今天的BE HEROES高中足球菁英對抗賽中，U20潛培隊仍展現極佳天賦，擊敗僅有2天磨合的BE HEROES菁英代表隊，讓教練陳春智也坦言對於選手表現感到滿意。

陳春智指出，這批U20潛培隊成員的素質都相當好，個人技術也都沒問題，尤其在60人大名單的競爭下，每位球員都很珍惜機會，也看好他們未來能夠接班國家隊，尤其今天進球的許博傑思慮清晰、思考模式相當特別，隊長梁孟昕則是陣中經驗作豐富的球員，且左右腳、速度都好，甚至不輸給同年齡時的台灣一哥陳柏良。

身高173公分體重卻僅有58公斤的許博傑，在球場上雖然身材並不起眼，甚至可以說是偏單薄，不過良好的判斷能力與球商是最大特色，他表示目前已經在針對身材上的劣勢進行加強，未來希望能前往日本發展，「現在比較欠缺的就是創造力的部分，讓每一球都能更有目的性。」

U20潛培隊教練陳春智認為這批球員條件、素質都相當好，有機會在未來接班國家隊。記者劉肇育／攝影
U20潛培隊教練陳春智認為這批球員條件、素質都相當好，有機會在未來接班國家隊。記者劉肇育／攝影

陳柏良

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