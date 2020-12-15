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東奧聖火傳遞路線不變 明年325福島開跑

中央社 / 東京15日綜合外電報導
2021東奧聖火傳遞路線不變，3/25福島開跑。 法新社
2021東奧聖火傳遞路線不變，3/25福島開跑。 法新社

受疫情影響延至2021 年夏天舉行的東京奧運，主辦單位今天宣布聖火傳遞路線大致不變，明年3月25日從福島縣開跑後，仍依原計畫經過日本859個市區町村等地。

東京奧運原本訂於今年7月登場，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響延到明年夏天，聖火傳遞也順延到明年春天舉行。

日本每日新聞報導，東京奧運與帕運組織委員會今天宣布，預計2021年3月25日開跑的聖火傳遞將維持原先計畫，整個路線將經過日本859個市區町村等地。

組織委員會跟各都道府縣執行委員會，再度針對聖火傳遞路線進行協調，認為依原先計畫實施沒有問題；但部分地區為提高聖火傳遞效率及安全考量，經過順序將有所調整。

聖火傳遞預計從過去作為福島核子事故廢爐作業據點、福島縣足球設施J-VILLAGE出發，利用121天跑遍全日本。

原訂今年聖火傳遞登場的約一萬名聖火跑者，明年還是有上場資格，如果有因為聖火傳遞延期無法上場的跑者，將由候補跑者遞補。

日本喜劇天王志村健今年3月因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）引發肺炎離世，無緣擔任東京奧運聖火跑者，讓老家東京都東村山市民眾不勝遺憾。

家住日本千葉縣君津市的鳥海勳，年輕時曾擔任1964年東京奧運的聖火跑者，原本今年將二度圓夢擔任2020年東奧聖火跑者，可惜等不到明年東奧登場就在10月因心臟衰竭過世。

聖火 帕運

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