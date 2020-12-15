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足球／BE HEROES菁英對抗賽 U20許博傑梅開二度

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
U20潛培隊在許博傑梅開二度表現下以2：0擊敗BE HEROES菁英代表隊。記者劉肇育／攝影
U20潛培隊在許博傑梅開二度表現下以2：0擊敗BE HEROES菁英代表隊。記者劉肇育／攝影

BE HEROES高中足球菁英對抗賽今天在台北田徑場舉行，由剛進行完2天集訓的BE HEROES菁英代表隊出戰中華U20潛力培訓隊，已集訓一段時間的U20潛培隊在許博傑梅開二度表現下以2：0勝出。

BE HEROES足球發展計劃在今年邁入第四年，過去兩年也都邀請國外球隊來台進行國際高中足球邀請賽，而今年則是受到疫情影響改從BE HEROES足球菁英學院中挑出20名球員，與中華U20潛力培訓隊進行對抗賽。

這次BE HEROES菁英代表隊是由來自中山工商、中正高工、北門高中、花蓮高農以及惠文高中五校球員組成，並由剛退役的前中華隊國腳陳毅維執掌兵符，教練團成員還包括李盟乾、呂昆錡、莊明諺。

而從五月就開始集訓的U20潛培隊，球員年紀大約在16、17歲，並由陳春智擔任總教練，今年受到疫情影響潛培隊無法出國比賽，也藉由這次的菁英對抗賽互相切磋，以賽代訓，並在今天的比賽中靠著許博傑在比賽第42分鐘、46分鐘梅開二度的表現，以2：0擊敗BE HEROES菁英代表隊。

U20潛培隊教練陳春智表示，雖然今天開賽時球員因為緊張顯得綁手綁腳，不過在開賽15分鐘後就愈來愈順暢，他也稱讚這批U20潛培隊球員條件比起過去國家隊甚至更好，尤其今天梅開二度的許博傑、隊長梁孟昕、前鋒梁顥騰都有相當好的發展性。

而BE HEROES菁英代表隊雖然輸球，但總教練陳毅維仍給予球員90分評價，「今天球員都有執行到教練團設定的戰術，但一些失誤和磨合時間短確實比較不利，但至少感覺得出來選手是很用心在比賽和訓練，其中又有幾名球員是有進入國家隊潛力的，U20球員可能要小心被他們拉下來。」

田徑 中華隊

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