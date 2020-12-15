Yahoo十大運動人物小戴無緣3連霸 詹皇率湖人奪冠空降第一

Yahoo公佈2020年度「十大運動人物」排行榜出爐，湖人隊詹皇「詹姆斯」在泡泡園區帶領全隊拿下睽違10年冠軍，奪得年度「十大運動人物」之冠，壓過曾經二連霸榜單的世界球后「戴資穎」、旅美好手王維中與林子偉等台灣運動員。

詹姆斯率湖人在泡泡園區奪冠，空降Yahoo運動十大人物榜第一。 路透社

相較去年「十大運動人物」榜單中一片棒球熱潮，今年網友關注的運動選手則遍及各領域。NBA方面，十大運動人物由詹皇率領湖人隊暌違10年再登NBA王座空降排行榜第一，此外，在CBA球季結束後宣布將以重返NBA為首要目標的「林書豪」排名第3。包辦NBA 2019-20賽季「年度最有價值球員」及「最佳防守球員」兩項大獎、成為史上第三人達成此成就的字母哥「安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）」則居第8名。

國內球員方面，曾經二連霸「十大運動人物」榜單的世界球后「戴資穎」則是拿下第二！旅外回歸的棒球選手「王維中」加盟味全龍，寫下中職薪資最高紀錄，人氣節節攀升，排名十大運動人物第4名。接續其後的是紅襪隊「林子偉」，在今年MLB大聯盟球季成為超級工具人，陸續客串捕手和投手，明年動向備受注目；而在中華職棒2020年度頒獎典禮上囊括「投手三冠王」、「最佳9人投手獎」、「年度最有價值球員（MVP）」等五座獎項的兄弟隊洋將投手「德保拉」，則排名第6。

網壇選手也是能量大爆發，「大坂直美」、「汀恩（Dominic Thiem）」分別在美網女單、男單冠軍賽中倒吃甘蔗奪冠，創下各自網球生涯新紀錄，登榜成為第7、10名。

Yahoo奇摩2020年「十大運動人物」

1. 詹姆斯（LeBron James）

2. 戴資穎

3. 林書豪

4. 王維中

5. 林子偉

6. 德保拉

7. 大坂直美

8. 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）

9. 梅西（Lionel Messi）

10. 蒂姆（Dominic Thiem）