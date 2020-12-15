Yahoo十大運動事件共4冠報喜 中職搶先全球開打也進榜

Yahoo奇摩今（15）公佈2020年度「十大運動事件」，在疫情衝擊下，全球體壇仍舊努力突破防疫困境，籃壇以引爆網友話題的「NBA打造泡泡園區」霸榜登上2020年「十大運動事件」首位，與疫情相關的中職防疫有成搶先全球開打、東奧因疫情延期則分列三、四名；另外十大運動事件榜單中就有4冠報喜。

根據網友關鍵字搜尋量與新聞編輯精選，Yahoo奇摩2020年「十大運動事件」由美國職籃NBA在奧蘭多迪士尼「打造泡泡園區」拿下第1名，無畏疫情的創新舉措順利重啟因猶他爵士隊中鋒戈貝爾染疫而中斷的2019-20球季；疫情重創國際各大體育賽事，台灣因防疫有成，「中華職棒領先全球開打」成世界矚目焦點而名列第3名，而深受全球矚目的「東京奧運」則因宣布延期至2021年，成為史上首次延期舉辦的奧運，登上榜單第4位。

同時全球體壇頻傳捷報，十大運動事件榜單中就有4冠報喜：包括NBA總冠軍系列賽「湖人隊暌違10年再登王位」，以4勝2敗擊敗熱火隊；MLB世界大賽「道奇隊暌違32年奪冠」，擊敗季後賽不斷爆冷的光芒隊；中華職棒總冠軍賽「統一獅勇奪隊史第10冠」，連拿3勝逆轉擊敗中信兄弟；以及「利物浦奪隊史首座英超冠軍」，引爆網友話題，強勢佔領榜單四席。而在台灣「P.League+職業籃球聯盟」正式成立，開啟台籃新篇章入榜第8名，聯盟例行賽開幕戰也將在12月19日熱鬧開打。

Yahoo奇摩2020年「十大運動事件」

yahoo提供

1. NBA打造泡泡園區復賽

2. 湖人隊暌違10年再登王位

3. 中華職棒領先全球開打

4. 東京奧運延期至2021年

5. 道奇隊暌違32年奪冠

6. 統一獅勇奪隊史第10冠

7. 陳偉殷回鍋日職加盟羅德

8. P.League+職業籃球聯盟成立

9. 太空人作弊疑雲重挫大聯盟

10. 利物浦奪隊史首座英超冠軍