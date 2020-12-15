舉重／許淑淨金牌最快1月底寄到 四種受獎方式自由選

我國舉重好手許淑淨在昨天經由國際奧會（IOC）宣布遞補倫敦奧運金牌，這將是我國奧運史上第五面、個人第二面金牌，中華奧會副秘書長吳國譽在今天受訪時表示，IOC提供了四種受獎方式讓許淑淨自行選擇，如她將在國內受獎，遞補金牌最快1月底就會寄到台灣。

許淑淨2012年在倫敦奧運女子53公斤級奪下銀牌，不過當時奪金的哈薩克籍女將趙常玲卻在2016年重驗藥檢未過，並由許淑淨遞補金牌，而IOC也在昨天正式宣布此消息。

中華奧會副秘書長吳國譽指出，IOC提供許淑淨四種受獎選擇。記者劉肇育／攝影

中華奧會副秘書長吳國譽在今天受訪時表示，IOC將提供許淑淨四種受獎選擇，包括前往IOC所在的瑞士洛桑奧林匹克博物館領獎，或是在亞、奧運、世錦賽或國內大型競賽中接受表揚，最後一個選項則是由中華奧會舉行頒獎典禮，許淑淨可以從中擇一，如選擇在亞、奧運、世錦賽，或是國內大型競賽中受獎，將必須於頒獎前三個月提交計畫，送ICO審查。

吳國譽指出，中華奧會在上周已經通知體育署與許淑淨，並預計在下月先繳回倫敦奧運銀牌，屆時也將由許淑淨選擇受獎方式，如選擇在國內領獎，許淑淨的遞補金牌最快在1月底就會寄到中華奧會，至於補發獎金則預計在收到公文及獎狀證明後發放。