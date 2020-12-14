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超馬／從遠見到實踐 蔡晉暉十年「飛跑」不可

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
蔡晉暉（左四）推廣親友投入運動。圖／蔡晉暉提供
蔡晉暉（左四）推廣親友投入運動。圖／蔡晉暉提供

創立「FlexPower飛跑」的契機源自幫親人買保健食品，有化工背景的蔡晉暉以保健食品為起點，延伸到超級馬拉松，加上因緣際會認識現今超級馬拉松協會秘書長郭豐州，間接成為台灣超馬重要推手，10年來至少投入超馬運動數千萬的贊助。

台灣開廣以工業水處理起家，有化工背景的蔡晉暉，在美國留學時期幫阿嬤買顧膝蓋的保健食品受到啟發，才創立「FlexPower飛跑」；他看見台灣超馬潛力，用實際行動成為選手的後盾，贊助包括何信言、羅維銘、楊皇蘭等多位好手，不只給產品，還有出國比賽的經費，希望架接舞台給選手，讓他們被世界看見。

過去蔡晉暉沒有規律運動習慣，直到回母校台大就讀EMBA，在運動氛圍影響下，2019年加入戈壁挑戰賽的行列，4天3夜要跑112公里；最終他不但成功完賽，今年還被推舉為執行長。

運動現在已是蔡晉暉生活一部分，月跑量可達200到300公里，今年遇到疫情他轉往健行爬山，還首度參加棲蘭林道越野馬拉松25公里挑戰山徑，不斷突破極限。

除了自己動起來外，蔡晉暉兩年前更以公司資源贊助新北市鐡道馬拉松接力，鼓勵員工組隊參加；他笑說，最近看到員工下班一起去練跑，公司的運動風氣越來越好，回首從想為家人創造更好健康到到如今親自實踐，所有的果實都讓他覺得十分值得。

蔡晉暉參加棲蘭林道越野馬拉松。圖／蔡晉暉提供
蔡晉暉參加棲蘭林道越野馬拉松。圖／蔡晉暉提供

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