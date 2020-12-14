網球／膝傷開刀復原費時 費德勒不確定能否挑戰澳網

網球名將「瑞士特快車」費德勒今天說，因今年稍早左膝兩次開刀復原時間較長超乎預期，不確定能否挑戰明年初的澳洲網球公開賽（Australian Open）。

明年8月將滿40歲的費德勒（Roger Federer），自今年初在澳網4強賽敗給塞爾維亞球星喬科維奇（NovakDjokovic），休戰養傷至今。

他10月曾表示，練習沒有疼痛不適，期待在明年度的首項大滿貫賽事重返球場。費德勒與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都是生涯囊括20座大滿貫賽男單金盃的紀錄保持人。

據瑞士媒體報導，費德勒出席頒獎典禮受訪表示：「我原本希望10月即可100%康復，但至今仍未復原，挑戰澳網會蠻吃力的。第2度的膝關節手術是個大阻礙，但過去6個月逐漸恢復，看看接下來2個月的情況如何。我最近做了不少物理治療與體能訓練，現在就是看看打網球怎麼樣。」

明年度澳網的賽程預定自1月18日至31日，不過有報導說，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的防疫規範，賽程有可能順延至2月8日至21日。