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舉重／終於等到了！ 許淑淨敦奧金牌正式到手
2016年里約奧運摘下金牌的我國舉重名將許淑淨，今天正式迎接另一面奧運金牌，國際奧會（IOC）今天通知中華奧會，許淑淨2012年倫敦奧運遞補金牌。
許淑淨2012年倫敦奧運是在女子53公斤奪銀，後因國際奧會（IOC）重啟2008年北京奧運及倫敦奧運藥檢，倫敦奧運女子53公斤級金牌、哈薩克趙常玲藥檢未過，金牌才由許淑淨遞補；趙常玲2016年就已測出藥檢未過，同年國際舉重總會（IWF）宣布趙常玲重驗仍未關，不過等了4年才等到國際奧會正式的遞補金牌通知。
目前29歲的許淑淨，已在2018年雅加達亞運前發表退役聲明，但去年3月卻也傳出2017年底出征美國安納罕世錦賽前的禁藥檢查呈現陽性，雖不用繳回2012年倫敦奧運及2016年里約奧運的兩面金牌，但安納罕世錦賽的抓舉銀牌要繳回，她也發表聲明致歉。
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