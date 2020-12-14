舉重／終於等到了！ 許淑淨敦奧金牌正式到手

「我不確定我的生涯當中是否參加過『乾淨的比賽』」身披28金的奧運金牌記錄保持人「飛魚」菲爾普斯日前受訪時被問到，若要為明年的東京奧運的「清白」程度預先打個分數，他會打幾分？菲說，若滿分為十分，他只會給

2020-12-13 16:20