高雄城市盃全國龍舟錦標賽蓮池潭競技 真理大學摘5金

「2020高雄城市盃全國龍舟錦標賽」在左營蓮池潭競技，超過4千人組隊參賽，今天圓滿閉幕，真理大學隊勇奪5金是最大贏家。高雄市政府運動發展局長侯尊堯表示，明年獎金將加碼，歡迎大家明年見。

高雄城市盃全國龍舟錦標賽由全國龍舟協會、高雄市體育總會主辦，高雄市體育總會龍舟委員會承辦。龍舟委員會主委林明道指出，因下半年疫情趨緩，大型賽事陸續舉辦，開辦已11年的城市盃龍舟賽決定如期舉行。今年受疫情影響，國外隊伍僅有在國內就學外籍生及在台工作者組成國際隊伍，共吸引全國各地超過140隊、4千人組隊參賽。

侯尊堯表示，市府推行「還河於民」政策，對於水域運動有突破性的變革，少了繁瑣的申請程序，未來會有更多水域運動會在愛河及蓮池潭水域舉行。目前城市盃龍舟所在的蓮池潭水域運動中心，將於110年3月正式落成啟用，成為國內少數專門作為訓練、活動、會議等多功能水域運動中心。

高雄城市盃全國龍舟錦標賽賽制採500公尺與200公尺直線競速，有傳統大型龍舟、傳統小型龍舟、國際標準競技龍舟等不同競賽龍舟，組別分混合與公開組。500公尺賽事各組金牌隊伍如下，大龍混合組真理大學；大龍公開組烏來區泰雅龍舟隊；小龍女子組真理大學；小龍公開組阿美青年衍創工程跩跟隊；小龍混合組East Power。傳統小型龍舟公開組土城高中；傳統小型龍舟混合組水里商工；學生小龍混合組水里商工。