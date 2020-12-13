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高球／台豐公開賽奪冠 洪健堯創最低桿紀錄
台巡賽今年封關賽「2020台豐公開賽」今天在彰化台豐高爾夫球場進行最後一輪，洪健堯抓下七鳥二柏忌、67桿，總桿數以低於標準桿19桿的269桿，拿下冠軍，不僅贏得84萬元獎金，也締造台豐公開賽與台豐ADT賽史冠軍選手最低桿紀錄。
洪健堯繼去年7月三花TPGA錦標賽三連冠後，再度奪冠，收下職業生涯台巡賽第九勝，他在賽後表示，以往參加台豐的比賽，成績都不理想，這場比賽打出最好成績，除了感動外，能夠堅持住面對領先組壓力，對自己來說是一大突破，更有信心迎戰明年的賽事。
葉昱辰原本僅落後三桿，不過今天73桿成績不盡理想，總桿數278桿，低於標準桿10桿的，以九桿之差名列亞軍，獲獎金55.2萬元；張緯綸丶宋孟璋與詹世昌三人同以四輪總桿低於標準桿六桿的282桿，並居第三名作收。
洪健堯表示，前九洞葉昱辰抓鳥緊追，還是有些緊張，直到第12洞，葉昱辰吞下「雙柏忌」，自己則連抓二鳥，拉開到6桿差距後才認為勝券在握。
台豐球場董事長林伯實在頒獎典禮上指出，在今年嚴峻的疫情下，台豐賽圓滿結束，也希望台巡賽選手能在台豐球場獲取更多推桿的經驗，「以後才能適應國際賽的快速果嶺，未來台豐球場的果嶺會更快，繼續考驗各位，我們明年再見」。
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