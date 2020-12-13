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奧運禁藥濫用嚴重 飛魚菲爾普斯受訪：從沒沒乾淨過

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
奧運金牌紀錄保持人菲爾普斯呼籲各國重視禁藥問題。(photo by wikipedia)
奧運金牌紀錄保持人菲爾普斯呼籲各國重視禁藥問題。(photo by wikipedia)

「我不確定我的生涯當中是否參加過『乾淨的比賽』」身披28金的奧運金牌記錄保持人「飛魚」菲爾普斯日前受訪時被問到，若要為明年的東京奧運的「清白」程度預先打個分數，他會打幾分？菲說，若滿分為十分，他只會給出不及格的四分到五分。

禁藥問題氾濫

《usa today》報導，2012年倫敦奧運被視為是奧運史中最「骯髒」的賽會，超過130位運動員因使用禁藥被取消資格，其中高達68位是透過會後的重驗系統而才被發現。而四年前的里約奧運中，約每100位運動員中就有1位因為禁藥問題，在事後被禁賽或沒收獎牌。

菲爾普斯一直都是反禁藥的代表人物，且他表示，保證沒有任何一個運動員跟他一樣接受過這麼多次藥檢，同時他也持續呼籲每個運動員都應該維持對自己的高標準。「如果每位運動員都接受像我那樣頻繁且精密的藥檢那當然是好事，但我知道這並沒有發生過，且若不作出改變，奧運禁藥的濫用程度永遠不會降低。」

違規將受法律制裁

《CNN》報導，本月初美國總統川普宣布他已簽署「羅琴科夫法案」(羅琴科夫為揭發俄羅斯禁藥事件的「吹哨人」，故後以其命名相關防禁藥法規)，往後若美國選手、教職員在國際賽事中涉及使用禁藥屬實，將可能被定罪。

菲爾普斯對此法案的簽署持正面態度，但也表示接下來司法單位必須規劃更全面的調查程序、方法。形成了正視禁藥問題的風氣後，將有助於帶動國際對反禁藥法規、調查的重視，種種的作為對明年奧運的公平性勢必會有改善。

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菲爾普斯 羅斯

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