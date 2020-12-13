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網球／為黑人平權運動發聲 大坂直美登美雜誌封面人物

聯合新聞網 / 綜合報導
長期為政治、種族議題發聲，大坂直美獲美國雜誌「VOGUE」選為1月份封面人物。 美聯社。
長期為政治、種族議題發聲，大坂直美獲美國雜誌「VOGUE」選為1月份封面人物。 美聯社。

今年成功衛冕美國網球公開賽冠軍的大坂直美因長期為政治、種族議題發聲，被美國雜誌「VOGUE」選為1月份封面人物，更被封為「People’s Champion」。

今年美國黑人議題狂燒，各地掀起「Black Lives Metter(黑人的命也是命)」的革命運動，大坂直美也利用個人平台，為種族和社會正義聲援，並且推動抵制比賽的方式阻止警察暴行，而在美網期間，大坂直美也在每場比賽換上不同的口罩，上面寫著因遭受警察暴行而死亡的黑人名字，讓世界更關注平權的問題。

同樣擁有黑皮膚、且是亞洲代表球星的大坂直美說：「我是日裔美國人，我從小就受日式教育的薰陶，但是我是黑人，我住在美國，所以當我討論在這裡發生的事情時，我覺得不會過度牽強，這裡所發生的事情讓我感到相當恐懼。」

警察 口罩

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