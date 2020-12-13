羽球／保年終賽資格 戴資穎明年1月泰國重返國際賽場

世界羽聯日前釋出最新賽程，明年1月將在泰國曼谷舉辦三站賽事，其中包含兩站1000等級的公開賽及年終賽，而為了爭取年終賽資格，世界球后戴資穎、男單一哥周天成皆有望攜手參賽，同時這也是小戴繼今年2月全英賽後，睽違10個月再次於公開賽事中亮相。

全球受疫情影響，羽聯也取消了今年大部分賽事，僅保留兩場亞洲賽事，與年終賽將全數集中於泰國進行，兩場公開賽賽事結束後，年終賽的排名才會出爐，

而年終賽每項僅有八組資格，目前小戴年終賽排名剛好位居於第八，勢必將努力爭取年終賽資格，小天年終賽排名則是第六位。

由於兩場公開賽皆為1000分等級，攸關於年終賽排名，預計將吸引桃田賢斗、陳雨菲等各國好手前來參賽，而先前缺席10月丹麥公開賽的小戴，仍是觀望國外疫情再做決定，而小天、王子維則預計都會出賽。

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