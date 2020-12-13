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美式足球／打造歷史！莎拉成NCAA首位女性得分球員
美國美式足球NCAA的五強聯盟(Power 5)正如火如荼進行當中，日前東南聯盟的范德堡大學「指揮官隊」對陣密蘇里大學「猛虎隊」的比賽，身為范德堡踢球員的莎拉(Sarah Fuller)在第一節中，踢進一記10碼距離射門，成為NCAA最高層級首位得分的女性美式足球員。
Incredible 👏— SportsCenter (@SportsCenter) December 12, 2020
Sarah Fuller just became the first woman to score in a Power 5 game.
(via @secnetwork) pic.twitter.com/8UkfzRXTjz
大四的莎拉本是校內女子足球隊的主戰守門員，腿力相當了得的她也兼任指揮官隊踢球員，繼幾周前完成在美足最頂級五強聯盟出賽的女性球員後，近日對戰猛虎隊比賽更是以一記距離10碼的射門得分寫下新猷，也幫助指揮官隊將比數追成7:7平手。
根據「雅虎新聞網」報導，莎拉上場戴的頭盔印上了「Play like a Girl(女生也能比賽)」的標語，意旨不該侷限女生在各個領域的發揮，破除體育甚至是理工、科學研究等刻板印象屬於男生的領域。
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