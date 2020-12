美式足球／打造歷史！莎拉成NCAA首位女性得分球員

美國美式足球NCAA的五強聯盟(Power 5)正如火如荼進行當中,日前東南聯盟的范德堡大學「指揮官隊」對陣密蘇里大學「猛虎隊」的比賽,身為范德堡踢球員的莎拉(Sarah Fuller)在第一節中,踢進一記10碼距離射門,成為NCAA最高層級首位得分的女性美式足球員。

