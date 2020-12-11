身障運台中市奪全國第二 盧秀燕頒發1883萬獎金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中市政府今天頒發給全國身心障礙國民運動會代表隊共計1883萬獎金。圖／台中市政府運動局提供
台中市政府今天頒發給全國身心障礙國民運動會代表隊共計1883萬獎金。圖／台中市政府運動局提供

109年全國身心障礙國民運動會日前落幕，台中市代表隊星光熠熠共摘92金67銀32銅，勇奪全國第二，成績歷年最佳，其中更有多名選手寫下大會與全國紀錄，台中市府今天晚間舉行頒獎典禮，市長盧秀燕表揚並頒發總獎金1883萬元，肯定選手與教練們的付出與努力。

「感謝在座的台中英雄。」盧秀燕表示，全國身障運為身心障礙運動競賽層級最高的綜合性賽會，感謝選手們代表出賽榮耀台中，並寫下多項大會與全國紀錄；另外，111年將由台中承辦下屆賽會，期待選手們持續精進，再創佳績。

台中市政府運動局指出，這次台中市代表隊在各競賽種類皆表現不俗，尤其在田徑項目表現更是亮眼，共摘45金35銀11銅，許樂一人就勇奪7金，5項打破大會紀錄、3項破全國紀錄，包含100公尺跨欄、200公尺及跳遠等，其中100公尺跨欄更一舉突破聽障奧運世界紀錄；因此盧秀燕也特別動支第二預備金頒發破紀錄獎金，勉勵台中優秀選手們。

此外，台中市代表隊在其他競賽種類皆表現不俗，桌球共獲9金6銀1銅，其中男子輪椅一至五級的團體賽金牌由台中全包，首次舉辦的聽障混雙，也從眾多國手中搶下金牌，至於游泳項目獲17金9銀10銅。

田徑 國民

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