拳擊／城市盃12日登場 大專、社會拳手同場較勁

台北市政府體育局暨台北市體育總會拳擊協會，為推展全民體育、推廣基層拳擊運動向下扎根與拳擊技術水準，將於明天下午在百齡高中舉辦2020台北城市盃拳擊錦標賽開幕儀式及預賽，13日下午二點舉行決賽暨頒獎儀式。

這次城市盃除了邀請全國各大學好手之外，還有許多拳擊會館及社會人士也報名參賽，包括獲得全中運第一名謝鴻哲、全中運第二名與亞洲青年拳擊錦標賽國手魏綺儀、全大運第一名羅建祥、亞洲錦標賽國手潘柏丞等人。

而四回合參賽選手則包括全中運第一名與中華代表隊選手陳金蓮、世界青年錦標賽國手柯姵綺、全大運第一名王靖欣及秦千惠、全大運第二名李承威國手等人。

今年賽事除了精彩的業餘拳擊比賽外，還增加了四回合資格考驗賽讓國內拳擊好手增加不同的比賽經驗，來提升國內選手的技術與耐力。