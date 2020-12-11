高球／富邦長春公開賽 呂文德驟死賽氣走陳志忠奪冠

富邦長春公開賽今天於台灣高爾夫俱樂部進行決戰，最後由呂文德及陳志忠兩位選手進行延長驟死賽，呂文德率先搶下小鳥奪下冠軍盃，這也是他繼2016、2017連續兩年稱霸富邦長春公開賽後第三度奪冠，超級長春組則由張欽國以145桿抱回冠軍盃，業餘組由16歲小將林智煜以146桿成績奪冠。

呂文德第二輪以71桿作收，今天第三輪表現穩健，前九洞抓下2鳥，逼近原本領先的盧建順，後九洞又再進帳2鳥，最後繳出今天全場最佳的68桿，兩天總桿139桿，陳志忠則是今天一路緊咬同組的盧建順，打完第17洞後，前一組的呂文德已經以低於標準桿5桿躍居第一，落後一桿的陳志忠臨危不亂，第18洞如願推進長推桿射下小鳥，追上呂文德，比賽進入延長賽。

延長驟死賽在第18洞進行，呂文德最後靠再見小鳥氣走陳志忠，第三度在這場台灣歷史最悠久的職業長春高球賽封王，獨得台幣55萬元冠軍獎金，這也是呂文德今年台灣長春巡迴賽第六勝，確定拿下今年度賞金王。

生涯勝場累積達到27勝的呂文德表示，今天打下來只在第三洞開球掉進樹林有點失誤，其它都沒有失手，這場比賽他的推桿表現沒有特別好，但好在鐵桿都很準。呂文德透露他生涯已經打過許多次延長賽，因此與陳志忠爭冠時沒有特別的想法或是緊張，只想全力拼小鳥，如果沒抓下，就重來再比一次。

富邦長春公開賽一直強調「不只長春，更是傳承」的核心精神，今年繼續與謝敏男高爾夫基金會合作，邀請六位業餘小將與長春老師同場競桿。第一輪打出70桿佳績的16歲業餘小將林智煜，今天由於推桿距離掌握較差，很多洞推桿力道不足，全天下來在果嶺上總共花了33桿，最後以76桿收尾，以總桿高於標準桿2桿的146桿，排名並列第七，也是六位受邀業餘選手中表現最佳者。