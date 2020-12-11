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企業聯賽／南韓歐巴崔建奪混雙獎 大讚譚雅婷是定心丸

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
譚雅婷（右3）與南韓選手崔建（左3）拿下企業射箭聯賽二年黃金混雙。記者劉肇育／攝影
譚雅婷（右3）與南韓選手崔建（左3）拿下企業射箭聯賽二年黃金混雙。記者劉肇育／攝影

身為企業射箭聯賽至今唯一的外籍選手，就讀國體大四年級的台中銀行南韓選手崔建，今年與譚雅婷搭擋搶下黃金混雙獎項，他透露過去在南韓時就曾觀看過譚雅婷在倫敦奧運的比賽影片，對於能夠與她搭擋並在企業聯賽奪下個人獎項，崔建也大讚譚雅婷就像是顆定心丸。

從國小三年級就開始練習射箭的崔建，高中時曾在南韓拿下過全國第三名佳績，來台就讀國體大陸上運動技術系後他也持續投入射箭運動，並且在今年選秀會上獲得台中銀行青睞，成為聯賽首位外籍選手。

而日前崔箭也與譚雅婷搭擋，在箭尊爭霸戰混雙賽事中聯手擊敗寒舍集團魏均珩、林佳恩，奪下黃金混雙頭銜，對於過去在國際賽場上碰頭大多是殺個你死我活的台韓選手，卻變成企業聯賽的最佳搭擋，兩人也分享了一些合作上的趣事。

譚雅婷就表示，崔建深受南韓文化影響，對於前輩都相當尊敬，常常碰面時都是90度鞠躬，讓她坦言一開始有點受寵若驚，不過崔建則笑著說，雖然他已經來台邁入第4年，但這樣的南韓文化早已在心中根深蒂固，「這個真的很難改變。」

談到與譚雅婷的搭擋時，崔建則是大讚與過去合作過的南韓選手有很大的不同之處，「在南韓跟前輩搭擋的時候，總是會怕做不好，射不好的時候他們會覺得你是不是出狀況了。不過跟學姊（譚雅婷）合作，如果你射不好，他就會鼓勵你下一支射好就好，感覺很不一樣。」

經過一年射箭聯賽洗禮，崔建坦言在信心上比過去增加不少，但他也透露在這學年結束後可能就會先回到南韓完成兵役，並期待有一天能回到台灣工作，「我真的很喜歡台灣，希望當完兵後能夠再回來，家人也表示會讓我自己決定。」

而崔建的加入也讓企業聯賽將在明年增加外籍選手制度，包括每隊可註冊3人、同時上場2人，儘管會長邱炳坤認為現階段因為疫情考量，要增加外籍選手的可能性不高，但希望未來有更多外籍選手加入，增加對本土選手的競爭性；崔建也直言，期待有一天能在射箭聯賽上遇到更多南韓籍抑或是外籍選手。

譚雅婷 選秀

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