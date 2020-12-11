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企業射箭／二連霸後續拚選拔 彭家楙放眼奧運、世大運

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
彭家楙仍有機會爭取明年東京奧運與成都世大運參賽資格。記者劉肇育／攝影
彭家楙仍有機會爭取明年東京奧運與成都世大運參賽資格。記者劉肇育／攝影

在完成企業射箭聯賽箭林之后二連霸後，台南射箭隊彭家楙並未停下練習腳步，隨後將參加世錦賽國手選拔，以及爭取明年東京奧運、成都世大運參賽資格，她強調今年在上半年幾乎都沒有比賽的情況下，下半年比賽陸續恢復並繳出佳績後，對於她的信心提升上有很大的幫助，也希望能在國手選拔上有所斬獲。

彭家楙今年在企業射箭聯賽表現搶眼，並成為個人獎項中唯一完成連霸的選手， 不過在聯賽結束後她並未放鬆，將繼續朝著進軍明年東京奧運與成都世大運的目標前進，「其實我不會把聯賽的狀況和奧運放在一起看，只想要突破自己的狀態，選拔部分就順其自然，因為不管最後是誰上，都是想要為國家拿下獎牌。」

我國在東京奧運射箭項目取得男女滿額的6張門票，不過除了在世錦賽摘金的「雷母」雷千瑩確保一個名額外，剩下5個名額雖然日前已經舉行過選拔賽，但在奧運因為疫情延期一年的情況下，培訓隊總教練林政賢也直言，最終人選要到明年3月底才會揭曉。

目前女子包括林佳恩、譚雅婷、彭家楙將爭奪兩個席次，男子則由湯智鈞、魏均珩、鄧宇成和洪晟晧四搶三，林政賢透露這7名選手將透過四場比賽，包括已經進行完的總統盃和一場自辦積分賽，以及12月15、16日的另一場自辦賽和明年3月的青年盃作為參考依據，「不過比賽結果或是積分不會是唯一決定的因素，而是會觀看選手的綜合表現，我們還會經過教練會議討論後送交到選訓會議決議，並在3月底排出最後名單。」

雖然希望以平常心面對奧運選拔，但彭家楙坦言對於奧運舞台確實有所期待，另外，明年八月在中國大陸成都舉行的世大運，也將會是她最後一次符合參賽資格，「說真的如果有機會，我兩個都希望能參加，但還是順其自然去爭取比較好。」

林政賢 世錦賽 譚雅婷

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