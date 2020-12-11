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企業射箭／頒獎典禮今登場 箭林之后彭家楙盛裝出席

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
彭家楙（右）與高浩文（左）分別拿下箭林之后與箭林之王。記者劉肇育／攝影
彭家楙（右）與高浩文（左）分別拿下箭林之后與箭林之王。記者劉肇育／攝影

中華企業射箭聯賽2年在今天舉行頒獎典禮，頒發包括總冠軍、箭林之后、箭林之王、黃金混雙、女子天團、男子天團等獎項，為本賽季畫下完美句點，而明年賽事將於3月27日開幕，例行賽也將從10輪增至15輪，繼續提供選手發揮舞台。

中華企業射箭聯賽今年例行賽由協會青年隊以積分31分勇奪冠軍，之後依序為台南隊29分，新竹愛山林和寒舍以23分並列，凱撒和台中銀行則同為22分，而最終至尊盟主賽則是由寒舍連兩年逆轉拿下。

至於個人獎項部分，箭林之后由彭家楙完成二連霸，也是個人獎項唯一完成連霸的選手，箭林之王高浩文，黃金混雙譚雅婷／崔建，而男、女子天團則都由協會青年隊拿下，分別為女子天團陳以芹／蘇思敏／陽亞蓉、男子天團許家豪／羅恩／陳致廷。

中華企業射箭聯盟會長邱炳坤說：「這次賽會當中各界都看到年輕選手、各個企業隊表現優異，尤其協會青年隊在這個比賽中，與五大企業隊競爭，並造成他們相當大的壓力，能看到他們的進步真的很令人開心。」

完成箭林之后二連霸的彭家楙今天也精心打扮出席頒獎典禮，她強調能有企業聯賽讓選手有發揮舞台是一件相當幸運的事情，「幾過這一年我覺得在比賽心態上進步很多，因為在國外比賽都無法進行的情況下，我們還有一個舞台能夠模擬在國外比賽的感覺。」

中華企業射箭聯賽2年落幕後，第3年賽程也在今天揭曉，包括例行賽將於3月27日開幕，賽事從10輪增加至15輪，場次共計45場，並進行了選手因公、因傷無法出賽得以從選秀名單遞補選手的規章修正，另外也增設外籍選手條款，每隊能註冊3人、同時上場2人。

至於選秀部分，各隊須於明年1月15日前提出保留選手名單，保留名單不限員額，釋出選手可報名參加選秀，利用青年盃、理事長盃或總統盃，全國大賽之全國排名賽成績列入選秀排名。至於以培訓新秀為宗旨的青年隊，戰力則將從全國排名中挑選具潛力之高中選手組隊。

選秀 譚雅婷

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