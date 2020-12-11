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足球／華為涉參與監控維吾爾族 球星格里茲曼終止代言
法國世界盃冠軍成員、西甲巴塞隆納的格里茲曼今天表示，有報告指出中國電信巨擘華為涉及參與監控維吾爾穆斯林後，他決定終止與華為的贊助合約。
法國足球好手格里茲曼（Antoine Griezmann）在Instagram上表示：「由於華為有協助發展『維吾爾警報』（Uighurs alert）臉部辨識軟體的重嫌，我將立即終止與這家公司的伙伴關係。」
總部設在美國的影像監控研究和測試公司IPVM（IPVideo Market）8日在一份報告中表示，華為在中國參與研發的實驗性臉部辨識軟體，在辨識出少數民族維吾爾人後，會發送警示給警方。
中國在資源豐富的新疆採行的政策，在國際間引發強烈批評。人權組織表示，有上百萬的維吾爾族和其他多為穆斯林的少數民族，被拘留在「再教育營」。
中國稱再教育營是職業訓練中心，設立的目的是要剷除恐怖主義並增進人民就業機會。
29歲的格里茲曼是法國在2018俄羅斯世界盃足球賽奪冠的重要功臣之一，2017年起擔任華為的品牌大使。
當格里茲曼決定終止與華為合約，正值法國體育界名人，尤其是知名足球員提高分貝為政治和社會議題發聲之時。
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