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高球／富邦長春公開賽轉晴 盧建順獵雙老鷹暫居領先

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
盧建順今天獵下兩隻老鷹，以低於標準桿5桿暫居領先。圖／富邦長春公開賽提供
盧建順今天獵下兩隻老鷹，以低於標準桿5桿暫居領先。圖／富邦長春公開賽提供

2020富邦長春公開賽昨天首輪因天氣不佳停賽，在今天天氣好轉後，參賽選手紛紛大展身手，生涯累積61勝的盧建順射下一對老鷹，繳出低於標準桿5桿的67桿，以1桿差距領先原本一路領先的楊思誠，暫居第一，明天將挑戰個人在富邦長春公開賽的第三冠。

日前才獲贈台灣高球名人堂紀念銀盤肯定的盧建順，今天從球場第10洞出發，他先在第15洞率先射下第1隻老鷹，隨後在前九洞的第七洞逆風情況下再添第2隻老鷹。

盧建順表示，上次同一輪射下2隻老鷹，是之前在美國比賽時，今天一號木桿開球手感不錯，第二桿擊球的球位都很好，也因此三隻小鳥都是打到球洞旁的「OK博蒂」，今天除了技驚四座的2隻老鷹外，盧建順還進帳3隻小鳥，吞下2柏忌。

第10洞開球的楊思誠，後九洞穩健靠三隻小鳥繳出33桿成績，躍居領先；前九洞一開始五洞內，他一口氣射下4隻小鳥，可惜第七洞他求好心切，第三桿距離抓錯，隨後切球與推桿又沒處理好，最後以7桿苦吞雙柏忌。兩位長春名將陳志忠與林根基，今天同樣都靠抓3鳥、無柏忌，雙雙以69桿作收，目前在長春組排名並列第三。

超級長春組今天展開第一輪賽事，周進義穩紮穩打以平標準桿72桿拔得頭籌，張欽國與許勝全則分別以75桿與76桿，分列二、三名，至於80歲的新科日本高球名人堂成員「長春戰神」謝敏男，雖然因為頸傷快一個月沒打球，今天一大早仍吞下6顆止痛藥與肌肉鬆弛劑披掛上陣，前九洞表現還不錯，但後九洞就受傷勢影響，最後以78桿收尾。

老鷹 名人堂 陳志忠

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