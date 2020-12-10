柯文哲侯友宜簽約2025世壯運 蔡英文：目標史上最成功

雙北攜手爭取2025世界壯年運動會主辦權。台北市長柯文哲與新北市長侯友宜今天同台、與世界壯年運動總會三地連線視訊簽約。柯文哲說，世界壯年運動會是雙北首度攜手聯名籌辦，雙北將承擔重責大任，要讓台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣。侯友宜表示，這次世界壯年運動會可以帶動運動觀光休閒經濟產業，大家一起努力，2025雙北見。

今天的簽約儀式，總統蔡英文也透過視訊恭賀雙北爭取到主辦權，蔡總統表示，世界壯年運動會是相當具有特色的運動賽會，中央也會挹注資源，支持雙北辦好世壯運，「我們有信心，一定讓賽事順利，賓主盡歡，台灣會全力以赴，並以舉辦史上最成功的世壯運為目標。」

2025世界壯年運動會賽事預定於2025年5月17日至30日舉辦，開幕場地選定於大巨蛋、閉幕則在新北微風運河場地。預估將有110個國家、約1萬5000名壯年選手參加賽事，屆期也將吸引4萬人到台灣參與世壯運，將為台灣帶來百億元觀光效益。

國際壯年運動總會(IMGA)是在今年10月23日宣布雙北獲得2025年世界壯年運動會主辦權。今天在教育部長潘文忠的見證下，柯文哲、侯友宜、國際壯年運動總會長凱・荷姆、及執行長詹斯・荷姆三地連線，進行2025雙北世界壯年運動會主辦城市視訊簽約儀式。

台北市長柯文哲表示，受新冠肺炎疫情影響，原訂明年舉辦的日本關西世界壯年運動將延後到後年舉辦，不過第十一屆將由雙北主辦，柯表示， 2025活動賽事的2至3周期間，約有1萬5千多名選手、約4萬隊職員等到台灣參與賽事。

柯文哲說，台北市這幾年積極打造運動城市，硬體設施包括陸續規劃自由車練習場、天母棒球場也進行整修，這次世界壯年運動會賽事的重點則是雙北首度攜手聯名籌辦，也是台北市繼2009年聽障奧運、2017年世大運之後，再度舉辦國際重要的賽事活動。

柯說，今天的雙北簽約儀式之後，雙北就要承擔重責大任，籌辦期間，也會與桃園、宜蘭、新竹縣市等合作，要讓台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣。

新北市長侯友宜則表示，雙北兩市的並肩作戰，將帶動大台北運動光榮城市，台灣需要更多城市的力量，透過大家的團結，舉辦世界運動賽事，「這是我們的驕傲」，除了辦好重要運動賽事外，這次的世界壯年運動會也可以帶動運動觀光休閒經濟產業，讓110個國家到台灣來走走，跟我們交朋友，這也是最好的台灣外交。

侯友宜說，運動不僅讓自己健康快樂，更可以透過友誼的方式交流了解，讓世界認識台灣，了解台灣文化，新北與台北市會盡心盡量辦好賽事，新北市也會展現新北各區的文化傳統藝術，讓觀光休閒運動選手到台灣，都認識新北，大家一起努力，2025雙北見。