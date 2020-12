網球／莎娃退休10個月後變這樣 網友：女神變大媽

「最美運動員」的退休生活會是如何?曾經的網壇性感女神莎拉波娃(Maria Sharapova)於今年2月引退,時常在個人推特分享自己的生活趣事,但有粉絲發現莎拉波娃似乎出現衰老的痕跡。

退休後的莎拉波娃在推特分享生活照,然而細看似乎發福的趨勢可見一斑,面部的歲月痕跡肉眼可見。就有網友留言評論,像是「女神變大媽」。

Spent summer at home doing Bala workouts and eating candy so this campaign felt very natural, obviously. 🤷🏼‍♀️ The hair, the looks. The LOOKS!! 👀🤩 https://t.co/yBZiz5tq12 pic.twitter.com/hkuc7set6K