網球／莎娃退休10個月後變這樣 網友：女神變大媽

「最美運動員」的退休生活會是如何？曾經的網壇性感女神莎拉波娃（Maria Sharapova）於今年2月引退，時常在個人推特分享自己的生活趣事，但有粉絲發現莎拉波娃似乎出現衰老的痕跡。

退休後的莎拉波娃在推特分享生活照，然而細看似乎發福的趨勢可見一斑，面部的歲月痕跡肉眼可見。就有網友留言評論，像是「女神變大媽」。

Spent summer at home doing Bala workouts and eating candy so this campaign felt very natural, obviously. 🤷🏼‍♀️ The hair, the looks. The LOOKS!! 👀🤩 https://t.co/yBZiz5tq12 pic.twitter.com/hkuc7set6K — Maria Sharapova (@MariaSharapova) December 7, 2020

34歲的莎拉波娃表示「離開球場後我有了別的興趣，這讓我專注在每一天的練習上，我依然保持好奇心，熱愛挑戰。」、「如果我把精力都放在網球上，那壓力太大了。」