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運動迷看過來！勇闖日月潭推三大運動認證

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭國家風景區推三大運動認證，國內運動迷只要在4項活動完成3項，就可獲得活動限定特製獎牌及認證證書。圖／日管處提供
日月潭國家風景區推三大運動認證，國內運動迷只要在4項活動完成3項，就可獲得活動限定特製獎牌及認證證書。圖／日管處提供

今年完成泳渡日月潭、自行車環潭、環湖路跑或小百岳登頂了嗎？日月潭國家風景區表示，只要國人在今年已完成上面運動任3項，不管是參加比賽取得的完賽證書，或是自己自主完成的路徑軌跡，都可以將資料截圖或拍照上傳到活動官網，進行認證申請後，將可獲得精美的獎牌肯定。

日月潭國家風景區指出，近年來舉辦勇闖日月潭三大運動認證活動，果然吸引了不少的國內運動迷，前來日月潭挑戰成為連動的極限王，又到了年底時刻，如果國人今年內完成「泳渡日月潭」、「自行車環潭」、「環湖路跑」、貓囒山或頭社後尖山「小百岳登頂」等4項活動任選3項，可獲得活動限定特製獎牌及認證證書。

日管處說，由於運動認證只限同年度的紀錄，隔年就要歸零計算，如果今年國內運動迷目前只完成兩項，不妨趁假日來日月潭看看美麗的落羽松，同時順便解鎖另一項任務，並強調即使今年沒辦法完成也沒關係，明年如果完成三項運動也可以上傳認證，挑戰自我。

交通部觀光局訂2021為自行車旅遊年，日月潭將推出完成指定路線騎乘及解鎖任務，每季推出的路線跟任務都不一樣，不管是參加比賽取得的完賽證書，或是自己自主完成的路徑軌跡，都可以將資料截圖或拍照上傳到活動官網進行認證申請，認證資訊https://theme.sunmoonlake.gov.tw/breakthought。

日月潭國家風景區推三大運動認證，國內運動迷只要在4項活動完成3項，就可獲得活動限定特製獎牌及認證證書。圖／日管處提供
日月潭國家風景區推三大運動認證，國內運動迷只要在4項活動完成3項，就可獲得活動限定特製獎牌及認證證書。圖／日管處提供
日月潭國家風景區推三大運動認證，國內運動迷只要在4項活動完成3項，就可獲得活動限定特製獎牌及認證證書。圖／日管處提供
日月潭國家風景區推三大運動認證，國內運動迷只要在4項活動完成3項，就可獲得活動限定特製獎牌及認證證書。圖／日管處提供
日月潭國家風景區推三大運動認證，國內運動迷只要在4項活動完成3項，就可獲得活動限定特製獎牌及認證證書。圖／日管處提供
日月潭國家風景區推三大運動認證，國內運動迷只要在4項活動完成3項，就可獲得活動限定特製獎牌及認證證書。圖／日管處提供

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