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足球／追隨馬拉度納而去 義傳奇羅西殞落享壽64
義大利國家電視台（RAI）報導，義國足壇傳奇巨星羅西（Paolo Rossi）辭世，追隨阿根廷「一代球王」馬拉度納而去，享壽64歲。
羅西曾幫助義大利國家足球隊奪下1982年世界盃足球賽冠軍，並獲得金靴獎及世界盃首屆金球獎，隨後又獲得1982年歐洲足球先生等榮譽。
RAI體育主播瓦里爾（Enrico Varriale）公布羅西死訊時寫道：「令人極為悲傷的消息：羅西已經離開我們了。」
羅西的妻子隨後也在社群媒體證實這項消息。
在足球俱樂部生涯中，他先後效力尤文圖斯（Juventus）、科莫（Como）、維琴察（Vicenza）、佩魯賈（Perugia）、AC米蘭（Associazione CalcioMilan）和維羅納（Hellas Verona），1987年退休。
羅西為義大利國家足球隊出賽48場比賽，攻入20球；1982年率隊奪下世足賽冠軍，一人攻進6球，成為全民英雄。
瓦里爾說，羅西讓所有人在1982年夏天墜入愛河，近幾年在RAI工作的他，也是一名寶貴且稱職的同僚，大家會永遠懷念他。
羅西逝世前幾天，外號「上帝之手」的阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）才因心臟病發過世，享壽60歲。
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