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歐冠／小組賽種族歧視風波 球員與裁判跪地舉拳抗議

中央社 / 卡拉9日專電
巴黎聖傑曼隊、伊斯坦堡巴沙克謝希爾隊球員與裁判，在賽前一起單膝下跪並舉拳抗議種族歧視。 法新社
巴黎聖傑曼隊、伊斯坦堡巴沙克謝希爾隊球員與裁判，在賽前一起單膝下跪並舉拳抗議種族歧視。 法新社

歐洲冠軍聯賽H組賽事昨天因第四裁判涉嫌種族歧視而發生罷賽風波。今天恢復比賽前，巴黎聖傑曼隊、伊斯坦堡巴沙克謝希爾隊球員與裁判一起單膝下跪並舉拳抗議種族歧視。

曾經效力職業美式足球聯盟（NFL）舊金山49人隊的四分衛卡珀尼克（Colin Kaepernick）2016年開始在比賽唱國歌時以單膝跪地方式抗議種族不公和警方暴虐執法。他強調，「不會起立對壓迫黑人和有色人種的國家表達尊敬」。此後單膝跪地成為一種抵抗象徵 。

法國甲級足球聯賽巴黎聖傑曼隊（ParisSaint-Germain）和土耳其足球超級聯賽伊斯坦堡巴沙克謝希爾隊（Istanbul Basaksehir）昨天在歐洲冠軍聯賽（Champions League）H組小組賽第6輪進行到第14分鐘時，巴沙克謝希爾隊喀麥隆籍助教練威博（Pierre　Webo）抗議裁判決定後遭判紅牌。

威博表示，羅馬尼亞籍第四裁判高迪斯古（Sebastian Coltescu）用種族岐視字眼污辱他。電視麥克風收到了高迪斯古當時的談話，他說：「那邊的黑人，去查看一下那個黑人是誰，就是在那邊的黑人，他不能這樣做。」

這引發兩隊在巴黎王子公園體育場（Parc desPrinces）罷賽退場。歐洲足球總會（UEFA）發聲明強調將介入調查，比賽將於隔天從第13分鐘重新進行，並將更換裁判。

體育電視頻道ESPN報導，比賽今天復賽前，兩隊球員走出甬道後，與更新過的裁判組一起圍繞球場中圈單膝跪地並且舉拳。球員上場熱身時則身穿寫有「對種族主義說不」（No to racism）的T恤。

新裁判組由荷蘭籍主裁判馬克列（Danny Makkelie）、荷蘭籍邊裁迪克斯（Mario Diks）、波蘭籍邊裁博涅克（Marcin Boniek）、波蘭籍第四裁判弗蘭科夫斯基（Bartosch Frankowsky）組成。

巴黎聖傑曼隊陣中巴西巨星內馬爾Neymar）在這場比賽上演帽子戲法，隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）也獨進兩球，兩人率隊以5比1取勝。

尼克 內馬爾 Neymar

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