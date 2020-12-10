UFC／格鬥界超新星 舞王亞德桑尼亞

歷史上第一次，有超過五萬七千人湧進UFC的場子；也是歷史上第一次，有拳手跳舞進場。來自紐西蘭的亞德桑尼亞（Israel Adesanya），在三名舞者的開場下，跳著自創的毛利式舞步，準備打他生平最重要的一場比賽。身為暫代冠軍的亞德桑尼亞，要在澳洲墨爾本面對原王者惠特克（Robert Whittaker），尋求一統江湖的UFC中量級正式冠軍腰帶。

亞德桑尼亞出生在奈及利亞首府拉哥斯的一個富裕家庭，是五個小孩中的老大。他直到八歲，才在自己的堅持下，學著自己洗澡，而不是家裡的傭人代勞。在九十年代後期，奈及利亞的軍事獨裁者阿巴恰將軍掌權，讓亞德桑尼亞的父母開始擔心小孩們的前途，決定離開，輾轉從迦納轉進紐西蘭北島的小城羅托魯亞，此時阿德桑尼亞才12歲。

紐西蘭的非裔人口大約只佔1.5%，亞德桑尼亞是班上唯一一個黑皮膚的，個子最高，數學成績又特別好（這要感謝奈及利亞和紐西蘭的學制不同，他的數學程度超前部署），讓很多同學霸凌他洩憤，在走廊上故意絆倒他，或是向他丟東西、吐口水，問他會不會在樹上盪來盪去，笑他的血是黃色的。他的好朋友圖伊佛瓦佛瓦（Jese Tuivoavoa）這樣形容亞德桑尼亞：「他自持的方式會讓很多人不自在，或是自我感覺不良好。」這樣的成長經驗，讓亞德桑尼亞養成一種習慣，就是要抽離出來，用高高在上的視野來看事情。他自己說：「我從來就不想要融入，這對我行不通。」

⚡️🕺🏾💫

Dance on the grave of your enemies

Like no one is watching 🤗🥰😜#ishouldhavetrainedmorespinningshit#thiswasthehardestpartofthefight#breakdancefighting pic.twitter.com/rVVw42iOyH — Israel Adesanya (@stylebender) October 8, 2020

亞德桑尼亞twitter

改變他人生的第一件興趣，其實是跳舞。在亞德桑尼亞胸口上的刺青，是大大的『Broken Native』兩字，這是他青少年時期舞團的名稱，也是他憤青的心情：「我就是個土包子、局外人、萬白叢中一點黑、大石頭中的小咖、邊緣人。」但在一次高中的才藝秀裡，他表演了Michael Jackson的名曲”Let’s Get Started Something”，造成全場轟動，他發現原來從小愛跳舞的樂趣，可以改變整場氣氛，也改變人們對他的看法。亞德桑尼亞對這晚記憶猶新：「我做了個霹靂舞的wave，從這手到另一隻手，整個學校瞬間爆炸。」

他從18歲開始練泰拳，一方面為了對付霸凌，二方面是因為他看了泰國武術片『拳霸』。在2010年二月一個早上，已經被會計師爸爸逼著上大學的他跑去敲父母的房門，說他要搬出去了。「你要去哪？」「奧克蘭（紐西蘭最大城）」他知道那邊有幾家踢拳擊道館，他要去當個拳手。「那你要住哪？」「先住車上吧，不然就住道館裡」他媽媽開始哭，他爸爸暴怒：「你不能就這樣休學，你根本沒想好，如果你失敗了呢？」亞德桑尼亞壓根沒想過失敗這個選項，他不讓自己這樣想。最後他們協調，讓爸媽幫他在奧克蘭找個地方落腳，兩個禮拜後再說。等期限一到，他再也沒回頭過。

在2009年，剛練格鬥技沒多久的亞德桑尼亞，就透過臉書自己找了場業餘賽打。一個朋友介紹城市踢拳館（City Kickboxing）的教練貝爾曼（Eugene Bareman）來當他的角落指導，貝爾曼賣個人情，就答應了。他回憶起年輕的亞德桑尼亞可是自信心爆表：「驚人的是他完全欠缺綜合格鬥的常識，他看了一個禮拜的youtube影片後就上了。」那這場處女秀呢？貝爾曼說：「他完全被輾壓，每回合都慘敗。」

貝爾曼覺得他這輩子不會再看到亞德桑尼亞了，沒想到幾個月後，他自己跑上門來，請貝爾曼訓練他。貝爾曼想要攆走他，但他不斷地出現，持續懇求，有時甚至還睡在道館裡。這時的亞德桑尼亞已經在宣稱，有一天他會成為UFC中量級的冠軍。

亞德桑尼亞的早期戰鬥生涯，幾乎都是打踢拳擊，拿下75勝5敗的成績，但他還是得在瓦斯公司當抄表工，才能維生。直到2013年九月，他放下紐西蘭的一切，跑去中國，因為那邊有更高的競爭水準和出賽頻率。他落腳在鄭州，跟其他70個拳手住在一起，「那邊就是個拳手集中營，我們用鐵盤子、鐵筷子吃飯，感覺像住宿學校，只是中間有個道館。」亞德桑尼亞在中國的格鬥圈成績超強，而且他每次出場都會披著五星旗，還宣稱他內心就是個中國人，成功擄獲對岸拳迷的心，給了他『黑龍』的外號，讓他成為最受歡迎的外國選手。

亞德桑尼亞在成為UFC拳王之前，早就在中國大受歡迎。 歐新社資料照片

一年後他回到紐西蘭，開始在『擂台王King of the Ring』出賽，他狂掃這個踢拳擊聯盟，兩度贏得一晚打三場的巡迴賽冠軍，9勝0敗的戰績，至今仍是擂台王紀錄。但重點是他華麗的獲勝方式，擂台王的場上主持人是個前美國海陸漢尼西（Dan Hennessey），他說：「亞德桑尼亞是個美麗的暴力王，活脫脫是個誤闖真實人生的卡通人物。他彷彿是個水面上的老鷹，隨時準備把鱒魚叼出河裡。他是萬中選一。」亞德桑尼亞也承認他愛表演：「我一直是個娛樂大師，我讓人們嘆息、大笑和皺眉。我能引發觀眾的各種情緒。」

早在2015年，他就私訊過UFC的總裁白大拿（Dana White），說只要讓我進你的鐵籠，你絕不會失望的。白大拿當時根本沒理這個名不見經傳的小子，但三年後，11戰全勝的亞德桑尼亞終於等到了UFC的合約，在短短的十二個月之內，他連衝五場勝利，尤其是對上名人堂選手，號稱UFC史上最強的巴西蜘蛛席爾瓦（Anderson Silva）一戰，他向當時已43歲的席爾瓦致敬的方式就是採取蘇州慕容家的打法，以其人之道還治其人之身，在這場世代傳承之戰，他不止拿下一致裁定勝，還奠定他中量級排名第一挑戰者的資格。

UFC中量級因為澳洲拳王惠特克的長期受傷，因而舉辦臨時冠軍賽，才休息兩個月的亞德桑尼亞就和美國角力重砲手賈斯特隆（Kelvin Gastelum）來爭這條腰帶。兩人的你來我往，互毆兩百拳（亞德桑尼亞109拳vs賈斯特隆的91拳），最後由亞德桑尼亞獲勝，這場血戰後來被許多媒體選為2019年最精彩的一役。

去年十月，他和惠特克終於在墨爾本碰面，這場是南半球有史以來最盛大的一場格鬥賽，也是亞德桑尼亞踏向夢想的最後一步。他在出戰席爾瓦之前，就已經向白大拿表達過特殊進場儀式的要求。極為強勢的老闆馬上打回票：「這對於一個即將要打生平最重要的比賽的拳手來說，這種態度完全要不得。」但這次他再提出這要求時，白老大屈服了，只要他看過彩排，沒問題就OK。於是我們看到UFC史上獨一無二的進場方式，三位舞者前導出場，而這三人正是包括他少年時好友圖依佛瓦佛瓦在內的『Broken Native』舞團成員。這是亞德桑尼亞的全壘打預告，就像貝比魯斯，就像阿里預測擊倒勝，就像大鳥博德提示他要投籃了。

原本賽前總教練貝爾曼設定的策略是要避開惠特克爆裂的右拳，但黑龍練舞所培養出的敏捷性和即興感，讓他在比賽中常常會臨時調整。隨著第一回合的進行，他發現他能抓到惠特克的出拳節奏，然後在電光火石間打出反擊拳。在第一回合壓哨時，亞德桑尼亞以半公分的差距閃過惠特克的大隻右勾拳，然後用自己的右拳直接擊倒對手，只可惜時間已到。第二回合剩九十秒時，亞德桑尼亞再度豪賭，硬生生吃一季惠特克的直拳（這拳讓他整顆頭往後擺），但他得以趁惠特克出一二連拳的時機，打出自己的三連發，雖然前兩記勾拳都沒作用，但最後的左勾拳讓惠特克應聲倒地，就這樣，他成為全世界最強的中量級綜合格鬥家。

在今年九月再敲倒肌肉男科斯塔（Paulo Costa）之後，沒人會懷疑他在中量級的統治能力。在缺乏合適對手的情況下，亞德桑尼亞直接叫陣輕重量級的波蘭拳王布拉赫維玆（Jan Blachowicz），打算成為UFC史上第五位雙量級冠軍。這位離群索居（他的房子離最近的鄰居有兩公里），卻又熱愛在人前表演的動漫狂拳王，堪稱是當代格鬥家中，最讓人猜不透的一位。