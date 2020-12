UFC／格鬥界超新星 舞王亞德桑尼亞

歷史上第一次,有超過五萬七千人湧進UFC的場子;也是歷史上第一次,有拳手跳舞進場。來自紐西蘭的亞德桑尼亞(Israel Adesanya),在三名舞者的開場下,跳著自創的毛利式舞步,準備打他生平最重要的一場比賽。身為暫代冠軍的亞德桑尼亞,要在澳洲墨爾本面對原王者惠特克(Robert Whittaker),尋求一統江湖的UFC中量級正式冠軍腰帶。

亞德桑尼亞出生在奈及利亞首府拉哥斯的一個富裕家庭,是五個小孩中的老大。他直到八歲,才在自己的堅持下,學著自己洗澡,而不是家裡的傭人代勞。在九十年代後期,奈及利亞的軍事獨裁者阿巴恰將軍掌權,讓亞德桑尼亞的父母開始擔心小孩們的前途,決定離開,輾轉從迦納轉進紐西蘭北島的小城羅托魯亞,此時阿德桑尼亞才12歲。

紐西蘭的非裔人口大約只佔1.5%,亞德桑尼亞是班上唯一一個黑皮膚的,個子最高,數學成績又特別好(這要感謝奈及利亞和紐西蘭的學制不同,他的數學程度超前部署),讓很多同學霸凌他洩憤,在走廊上故意絆倒他,或是向他丟東西、吐口水,問他會不會在樹上盪來盪去,笑他的血是黃色的。他的好朋友圖伊佛瓦佛瓦(Jese Tuivoavoa)這樣形容亞德桑尼亞:「他自持的方式會讓很多人不自在,或是自我感覺不良好。」這樣的成長經驗,讓亞德桑尼亞養成一種習慣,就是要抽離出來,用高高在上的視野來看事情。他自己說:「我從來就不想要融入,這對我行不通。」

