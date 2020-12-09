高球／美國公開賽登場 盧曉晴、安禾佑出擊

美國女子高球公開賽明天休士頓開戰，南韓「世界球后」高真榮（Jin Young Ko）放話搶冠，我國好手盧曉晴和17歲業餘小將安禾佑也將同場出征，相差14歲的台灣代表賽前也留下球場合照，紀錄一同登上大賽舞台的時刻。

作為女子高球歷史最悠久的大賽，美國女子公開賽今年邁入第75屆，25歲的高真榮成冠軍大熱門，她也直言，目標就是挑戰生涯第3座大賽金盃；她還透露，這場比賽對她有特殊意義，早在22年前，她就是看了這場比賽直播，決定進入高球世界。

「1998年，當我才3歲，還坐在爸爸腿上看電視，就看到朴世莉（Pak Se Ri）拿下冠軍，當下我就覺得想打高球。」高真榮分享說，那就是她高球的起點，「所以我開始打球，所以當然了，我想贏得美國公開賽冠軍。」

朴世莉1998年奪冠時僅20歲，她也成南韓體育英雌代表人物，啟發接續世代的小選手。

今年賽事受新冠肺炎疫情影響，延期到12月10日到13日舉行，4天賽程都採「閉門」方式舉行，沒有開放球迷入場；今年賽事前兩輪還分在長耳野兔（Jackrabbit）和柏樹溪（Cypress Creek）球場舉行，後兩輪才固定在柏樹溪球場。

我國好手盧曉晴首輪將於台灣時間11日凌晨12點04分出發，安禾佑排在倒數第4組，台灣時間11日凌晨1點21分展開首輪賽程，兩名女將都是在長耳野兔球場出賽。