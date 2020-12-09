高球／富邦長春賽遇雨神 首輪賽事取消

台灣歷史最悠久的職業長春高球賽「2020富邦長春公開賽」遇雨神攪局，今天長春組首輪賽事被迫取消，主辦單位決定明天上午７點直接進行長春組第二輪比賽以及超級長春組第一輪比賽。

富邦長春公開賽今天在老淡水球場開戰，但淡水地區連日雨勢造成果嶺無法正常推桿，一早前5組出發後，大會裁判長何仲義決定喊停，且為考量所有選手必須在同樣且平等的情況下進行比賽，決定取消已經出發5組選手的成績，改為所有選手以各洞同時開球方式重新比賽，不過淡水雨勢仍沒停歇跡象，大會最後仍宣布取消第一輪比賽。

長春組第二輪比賽將於明天上午7點舉行，超級長春組第一輪比賽同日登場。

昨晚舉辦的職業業餘配對賽晚宴中，富邦金控特別為台灣高壇「長春戰神」、富邦長春公開賽最大的推手謝敏男舉辦「向傳奇致敬」頒獎典禮。

今年80歲的謝敏男，高球生涯累積台灣無人能及的80勝，成為繼同樣出身老淡水球場的陳清波、陳清水與涂阿玉後，第4位入選日本高球名人堂的台灣選手；謝敏男原定今年親赴日本參加晉升名人堂儀式，但因疫情典禮被迫取消，昨晚富邦特別頒贈紀念金盤給這位台灣國寶級傳奇球星，表彰他至今無人能及的勝績並感謝他對台灣高球的貢獻。