花式滑冰／發裸照給未成年少女 法國名將遭美國發布全球通緝

據「今日美國報」報導，曾在2018年平昌冬奧獲得雙人花式滑冰第五名的法國好手西普雷斯(Morgan Cipres)，遭到美國佛羅里達州法院起訴，指控他在2017年利用IG，對當時一名13歲的美國花式滑冰女子選手發布個人光著下半身裸照，並威脅恐嚇這名少女不得向家人報告此事，讓當事人身心受創。

此事經過一名心理學家揭發，美國佛州檢察官經過調查，決定起訴西普雷斯。事件爆發後，現年29歲的西普雷斯今年9月底緊急宣布退休，不過，法院方面已發布全球通緝令，要讓他接受法律制裁。若逮補到案，將面臨最高5年刑期的重罪。

現年29歲的西普雷斯與33歲搭檔詹姆絲(Vanessa James)，是法國雙人花式滑冰名將，曾獲五次法國全國冠軍，歐錦賽銅牌，在平昌冬奧獲得第五名後，原本預期將是法國在2022年北京冬奧奪牌熱門；然而此一事件，西普雷斯緊急宣布退休，搭檔也不得不跟著引退，讓法國花式滑冰失去一大戰力。

此一事件，是2017年西普雷斯在佛州為平昌冬奧備戰時所發生，當事少女是與他同一個滑冰場的美國選手，收到照片後，她遭到西普雷斯的威脅及羞辱，最後因此退出花式滑冰運動，起初不敢聲張及配合調查的她，經過幾年後她在接受心理學家治療時，才決定配合調查，透露此一事，當局也在調查是否發生性侵等相關細節。

此外，美國運動安全中心也正在調查此事件。