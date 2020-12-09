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網球／澳網首奪大滿貫冠軍 珂寧獲選WTA年度最佳球員

中央社 / 洛杉磯8日綜合外電報導
澳網首度摘冠的美國女將珂寧獲得年度最佳球員。 截圖自WTA官方推特
澳網首度摘冠的美國女將珂寧獲得年度最佳球員。 截圖自WTA官方推特

澳網奪得生涯第一座大滿貫賽冠軍的美國女將珂寧，獲選為世界女子職業網球協會（WTA）年度最佳球員。

珂寧（Sofia Kenin）擊敗世界排名第1的芭蒂（Ashleigh Barty）、兩度拿下大滿貫賽冠軍的蒙奎露薩（Garbine Muguruza），在澳洲網球公開賽封后。科甯在另場大滿貫賽事法國網球公開賽打進決賽，在年終的世界排名是生涯新高的第4。

繼小威廉絲（Serena Williams）、娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、戴凡波特（Lindsay Davenport）、奧斯汀（Tracy Austin）、艾芙特（Chris Evert）、大威廉絲（Venus Williams）、卡普莉提（Jennifer Capriati）之後，22歲的珂寧成為史上第8位獲選WTA年度最佳球員的美國選手。

法網決賽擊敗珂寧，成為波蘭首位拿下大滿貫賽女單冠軍的斯威雅蒂（Iga Swiatek），榮膺 WTA 年度最佳進步獎。

前世界球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）獲得WTA 年度東山再起獎，她本季在美國網球公開賽打進決賽，這是她生涯第5度闖進大滿貫賽決賽，躋身世界排名前20強。

法國的茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）與匈牙利的芭波絲（Timea Babos），今年拿下澳網、法網女子雙打冠軍，獲選為WTA 年度最佳組合。

大威廉絲 澳網 法網

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