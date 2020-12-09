網球／女網年度獎項出爐 謝淑薇連兩年落馬

登上女雙年終球后的我國網球「一姊」謝淑薇，今年和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strýcová）獲WTA提名，入選年度最佳組合，不過球后組合最終不敵法國、匈牙利茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）／芭波絲（Timea Babos），連兩年無緣年度大獎。

這是謝淑薇生涯第4度入圍年度最佳組合，前三次分別是2013年、14年和19年，但今年再度落選，生涯還沒能獲得這項榮譽。

茉蘭登諾維奇／芭波絲獲選年度最佳女雙組合。 截圖自WTA官方推特

茉蘭登諾維奇／芭波絲今年打下澳網和法網冠軍，其中澳網決賽就是拍謝台捷組合；茉蘭登諾維奇今年2月底也曾登上一周球后，芭波絲本季也達到雙打生涯新高第2名。

澳網首度摘冠的美國女將珂寧獲得年度最佳球員。 截圖自WTA官方推特

WTA另外公布年度其他獎項，澳網首度摘冠的美國女將珂寧（Sofia Kenin）獲得年度最佳球員，打下法網金盃的波蘭19歲女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）獲得最佳進步獎，法網驚奇打進4強的阿根廷小將波多諾斯卡（Nadia Podoroska）摘下最佳新秀，白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）是東山再起獎得主。

運動精神獎由俄羅斯鮑茲科娃（Marie Bouzkova）獲得，由球員票選的球員服務獎由WTA球員委員會出線，最佳教練獎則是斯威雅蒂的教練塞茲普特威斯基（Piotr Sierzputowski）。