快訊

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

釋字777號解釋後，什麼樣的行為才算「肇事逃逸」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐冠／C羅梅開二度力壓梅西 尤文G組並列排頭

中央社 / 巴塞隆納8日綜合外電報導
「C羅」羅納度今天兩度罰球成功破網，力壓７次射正確０進球的梅西。 路透社
「C羅」羅納度今天兩度罰球成功破網，力壓７次射正確０進球的梅西。 路透社

C羅」羅納度今天兩度罰球成功破網，率領尤文圖斯3比0擊敗宿敵梅西領軍的巴塞隆納，在歐洲冠軍聯賽（Champions League）G組小組賽登上並列第一。

葡萄牙籍前鋒「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）過去披掛西甲皇家馬德里戰袍期間，常與效力西甲另一勁旅巴塞隆納的阿根廷籍死對頭梅西（Lionel Messi）交手。

但C羅2018年轉戰義甲尤文圖斯後，直到今天才再度與梅西交鋒。與2008至2017年間兩人輪流稱霸金球獎（Ballon d'Or）一樣，今天只能有一個贏家。

皮爾洛（Andrea Pirlo）執教下的尤文圖斯，10月在「C羅」因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）缺陣情況下，以0比2不敵巴塞隆納。

尤文圖斯與巴塞隆納積分都是15分，在G組並列領先，今天賽前已雙雙獲得晉級資格。但尤文圖斯這場比賽攻進3球獲勝，在兩隊的對戰紀錄上握有優勢。

尤文圖斯的波努齊（Leonardo Bonucci）告訴義大利天空體育（Sky Sport Italia）說：「當你有願意犧牲自我的慾望，加上有像C羅這種神準的射手，你將十分肯定能贏得這些比賽。」

比賽開踢13分鐘，「C羅」就突破兩隊0比0僵局。在裁判判定艾拉烏喬（Ronald Araujo）對他的挑釁是犯規後，「C羅」靠罰球為尤文圖斯首開紀錄。

之後尤文圖斯並未鬆懈，比賽第20分鐘，美國籍中場麥肯錫（Weston McKenzie）接獲郭德拉多（JuanCuadrado）傳球，將球送進球門，助尤文圖斯2比0領先。

下半場比賽，「C羅」再於比賽第52分鐘靠罰球攻進他這場比賽的第2球，也讓尤文圖斯取得3球領先，並在終場以3比0獲勝。

C羅 巴塞隆納 梅西

延伸閱讀

足球／巴薩代主席語出驚人 稱今夏就該賣掉梅西

足球／進球後秀球衣致敬馬拉度納 梅西吃了黃牌又挨罰

足球／擊敗9大名將 C羅生涯首獲金足獎殊榮

足球／比利、梅西、C羅 追憶傳奇馬拉度納

相關新聞

歐冠／C羅梅開二度力壓梅西 尤文G組並列排頭

「C羅」羅納度今天兩度罰球成功破網，率領尤文圖斯3比0擊敗宿敵梅西領軍的巴塞隆納，在歐洲冠軍聯賽（Champions L...

只復活一屆就掰掰 2024巴黎奧運確定沒棒球

棒（壘）球缺席兩屆奧運，2020東京奧運才重返奧運舞台，但2024年巴黎奧運昨天確定自選的4種運動，棒壘球、空手道都落選...

網球／年度最佳運動員 大坂直美入選

美國知名運動周刊《運動畫刊（Sports Illustrated）》昨天公布年度年度最佳運動員，包括湖人隊「小皇帝」詹姆...

巴黎奧運新增霹靂舞 台灣已佈局2年

國際奧會今天宣布，2024巴黎奧運將新增霹靂舞為比賽項目，而台灣早在2年前就開始佈局、準備，目前已有超過30名以上C級教...

足球／陳毅維高掛球鞋接意外任務 盼換個身份支持足球

在上月底決定高掛球鞋的台電中華隊國腳陳毅維，退休不到半個月就將接下BE HEROES足球菁英學院總教練工作，不過他在今天...

高球／伍茲進名人堂再等等 典禮延到2022年

美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）今年3月入選高球名人堂，但正式嘉勉榮耀卻要等等，主辦單位公布，原本2021...

足球／BE HEROES高中對抗賽 15日台北田徑場燃戰火

邁入第四年的BE HEROES足球發展計劃，過去兩年連續舉辦國際高中足球邀請賽，儘管今年受到疫情影響無法邀請外隊來訪，不...

全民運台中市完成三連霸 運動局市政會議獻獎

台中市參加109年全民運動會創佳績榮獲57金51銀46銅，以總積分184.5分，獲得全國第一名總統獎，同時也完成三連霸，...

大鵬灣年末封關鐵人之戰 張團畯稱王、黃于嫣封后

「2020 富邦金控 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」於 12 月 05-06 日假屏東東港大鵬灣舉辦，今年第七年舉辦的賽事共吸引 1,600 多名來自 23 個國家的選手報名參加。 清晨選手聚集

巴黎奧運棒壘球確定出局 輸給霹靂舞等4項目

朝日新聞報導，國際奧林匹克委員會（IOC）在7日的線上理事會通過2024年巴黎奧運主辦國自選四個比賽項目，也代表棒球、壘...

高球／三代同堂 潘政琮視訊傳承

我國旅美高球名將潘政琮，上月首度參加名人賽就打下台將最佳的第7名成績，上周返台後正進行自主隔離，昨天特別透過視訊連線加入...

高球／富邦傳承座談會 潘政琮視訊分享經驗

9日開打的富邦長春公開賽前傳承座談會今天登場，旅美高球好手潘政琮雖在台灣，但居家檢疫中、未能出席，透過視訊方式分享經驗，...

熱門新聞

曾是洋基的未來之星 卡諾卻在大都會化為流星

NBA／重返青春時光 安東尼換回招牌辮子頭

中職／兄弟314挑悍將隊當對手 猿隊開幕周當觀眾

NBA／調侃布魯克斯戰術訓練 衛少：跟雷霆時期差不多

中職／與林樺慶簽約有共識 劉志威證實：雙方都有意願

NBA／時隔9月勇士首度團練 籠罩疑似確診氣氛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。