巴黎奧運新增霹靂舞 台灣已佈局2年

國際奧會今天宣布，2024巴黎奧運將新增霹靂舞為比賽項目，而台灣早在2年前就開始佈局、準備，目前已有超過30名以上C級教練，今年至今已舉辦6場積分賽。

國際奧會（IOC）今天確認，巴黎奧運將取消空手道與棒壘球，而把霹靂舞納入正式比賽項目，而2020東京奧運納入的滑板、衝浪與攀岩，則繼續留在奧運比賽項目內。

中華民國運動舞蹈總會會長劉渼麗表示，2年前霹靂舞成為青年奧運比賽項目時，她們就有預期，霹靂舞可能會成為奧運項目，因此也提前開始規劃，去年已開始舉辦積分賽，今年在疫情影響下仍規劃7站比賽，目前已舉辦了6場。

不過劉渼麗表示，目前世界運動舞蹈總會（WDSF）僅透露未來會採積分制爭取奧運資格，不過針對比賽評分方式、積分賽的規劃都還不清楚，仍得等到總會頒佈相關辦法後才會比較明朗。

接觸霹靂舞超過12年的田晉瑜，目前是運動舞蹈總會嘉義市體育街舞委員會的副主委，他說3年前他曾在社群網站上發願，希望霹靂舞能夠進軍奧運，他承認當時自己的想法很狂妄，沒想到如今夢想成真。

田晉瑜表示，霹靂舞至今如何計分的確還沒統一標準，不同的國家舉辦比賽評分系統也不同，不過基本上以音樂、原創性、難度、完整性與回應對手5大原則為主，他粗估目前台灣從事霹靂舞的青少年約在500人左右，而光他們自己的舞團就有近百人。