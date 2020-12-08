足球／陳毅維高掛球鞋接意外任務 盼換個身份支持足球

在上月底決定高掛球鞋的台電中華隊國腳陳毅維，退休不到半個月就將接下BE HEROES足球菁英學院總教練工作，不過他在今天透露，雖然目前還沒有轉任球隊教練的想法，但未來也會以不同身份繼續為國內足球發展作出貢獻。

33歲的陳毅維畢業於於中正高工，並在2006年時就獲得徵招進入中華隊展開國手生涯，在去年的2022年世足賽資格賽第二輪第三戰中，他就面對澳洲踢進個人在國家隊的第三次進球，同時也是我國自從1981年後，成人級國家隊在國際賽對戰澳洲的首度進球。

不過在那之後陳毅維因受傷和碰上新冠肺炎疫情，讓他逐漸萌生退意，並在日前台灣企業甲級足球聯賽落幕後決定高掛球鞋，談到退休的決定時，他坦言不少中華隊隊友包括陳柏良、溫智豪等人都相當訝異，甚至覺得他退得太早，但他強調自己只是換個身份和方式來繼續進行足球推廣。

「我只是換個方式繼續待在這個圈子裡面，不會是完全離開，未來也還是會抽空踢踢球。」陳毅維談到退休生活時說：「現在就是好好的上下班，玩玩別的運動，像是沙板、滑板之類的，還沒有去想轉任教練的事情。」

對於這次接下BE HEROES足球菁英學院總教練工作，陳毅維也坦言是個挑戰，「這跟過去當助教時不一樣，很多事情都要由我做決定，這個部分還要多多學習，也希望讓這次參加訓練的選手能夠盡快融入，讓他們的表現能被U20教練看到。」