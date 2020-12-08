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高球／伍茲進名人堂再等等 典禮延到2022年

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
伍茲。 美聯社
伍茲。 美聯社

美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）今年3月入選高球名人堂，但正式嘉勉榮耀卻要等等，主辦單位公布，原本2021年舉辦的典禮因新冠肺炎疫情影響，確定延期到2022年。

伍茲生涯握有15座大賽因杯，今年和11座LPGA冠軍得主貝寧（Susie Maxwell Berning）一同進入高球名人，另有對高球有卓越貢獻的入選者芬欽姆（Tim Finchem）和柯林斯（Marion Hollins）入選，不過衝擊全球的新冠肺炎改變儀式時程。

世界高爾夫基金會執行長麥克勞克林（Greg McLaughlin）透過聲明表示，由於新冠肺炎造成的不可預測性，將儀式往後推一年會給主辦方有更好機會來介紹和表彰這群重要的人物，「我們期待透過典禮照亮他們的成就，並激勵全世界的高球手。」

伍茲進入名人堂的典禮將在2022年3月9日舉行，時間點是選手錦標賽（Players Championship）期間。

籃球名人堂同樣受新冠肺炎疫情影響，今年一月因空難驟逝的湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）原本今年8月就要介紹入主名人堂，但典禮因疫情延後到2021年5月13日到15日舉行。

名人堂 伍茲 高爾夫

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