足球／BE HEROES高中對抗賽 15日台北田徑場燃戰火

邁入第四年的BE HEROES足球發展計劃，過去兩年連續舉辦國際高中足球邀請賽，儘管今年受到疫情影響無法邀請外隊來訪，不過將匯集足球菁英學院國內五校球員在15日於台北田徑場對抗中華U20潛力培訓隊，提供本土足球菁英表現舞台。

BE HEROES足球發展計劃是由台灣足球一哥陳柏良、凱基銀行董事長魏寶生和展逸國際企業董事長張憲銘共同發起，從過去的陳柏良足球教室到過去兩年連續舉辦國際高中足球邀請賽，去年甚至還邀請日本、土耳其隊伍來台進行交流，成為國內高中球員與國際交流的絕佳舞台。

儘管今年受到疫情影響無法邀請外隊參賽，但BE HEROES系列足球活動仍不停歇，將在11至13日由足球菁英學院打頭陣，將匯集國內國小、國中和高中球員，並由前中華隊國腳陳毅維擔任總教練進行訓練課程，而今年高中組球員主要來自中山工商、中正高工、北門高中、花蓮高農以及惠文高中五校，最終也將從這五校球員中組成代表隊，與中華U20潛培隊在15日進行經典對抗賽。

對於BE HEROES足球發展計劃過去四年來不斷擴大規模，身為計畫推手的展逸國際企業董事長張憲銘表示，近年國內幼兒足球發展蓬勃，反倒是高中端銜接並不完整，成為他們推動足球發展計劃的主因，從過去透過陳柏良足球教室讓家長看見足球員的出路，到近年舉辦國際邀請賽提供球員舞台，就是希望國內足球有更好發展。

儘管今年因為居家檢疫無法親自參與活動，但陳柏良今天也透過影片表達關心並為選手打氣，另外他也祝福今年球季後剛高掛球鞋的中華隊戰友，也是這次學院總教練的陳毅維退休後能有好的發展。

除了菁英對抗賽外，今年比賽當天也將安排BE HEROES南北對抗表演賽與12碼PK公益賽，包括魏寶生、張憲銘、P聯盟執行長陳建州、台新夢想家董事長張承中都將下場秀球技。