大鵬灣年末封關鐵人之戰 張團畯稱王、黃于嫣封后

「2020 富邦金控 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」於 12 月 05-06 日假屏東東港大鵬灣舉辦，今年第七年舉辦的賽事共吸引 1,600 多名來自 23 個國家的選手報名參加。

清晨選手聚集在大鵬灣帆船基地沙灘處，在立法委員莊瑞雄委員、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處陳煜川處長、屏東縣政府警察局東港分局林文煜分局長、台灣鐵人公司董事長林澤浩，共同鳴笛下七點準時熱情開賽。

在立法委員莊瑞雄委員(中)、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處陳煜川處長(右一)、屏東縣政府警察局東港分局林文煜分局長(左一)，共同鳴笛下七點準時熱情開賽。

「2020 富邦金控 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」於 12 月 05-06 日假屏東東港大鵬灣舉辦，今年第七年舉辦的賽事共吸引 1,600多 名來自 23 個國家的選手報名參加。

今年「2020 富邦金控 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」可謂是高手雲集，男子選手有「3 屆全運會鐵人三項冠軍」張團畯、「2019 IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人賽台灣冠軍」謝漢霖、「百鐵教父」賴曉春、「2019 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站男子亞軍」謝育宏、「2018 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站冠軍」錢亮學；女子選手方面有「首位進軍東京奧運測試賽鐵人國手」張綺文、「2019 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站女子冠軍」王千由、「2018 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站女子冠軍」黃于嫣、「台大蛙后」李詹瑩等等，皆是國內鐵人三項運動的一時之選，也都將會在本次賽事中一決雌雄。

除了台灣選手之外，大會也邀請了熱愛台灣的日籍在台選手「日本人歐吉桑」下坂泰生，下坂選手表示：「以日本目前的狀況，根本不可能舉辦類似的運動賽事，我很期待能夠好好享受比賽！」透過不同國籍選手的參賽體驗，發揮以運動推廣國際觀光的最大效益。

首先進行的是鐵人三項標準賽事，競賽距離總長為 51.5 公里，分別是游泳 1.5 公里、自行車 40 公里、跑步 10 公里；本次亦設有接力組二鐵組，以及新創的賽制 50.3 公里組 ( 游泳 300 公尺、自行車 40 公里、跑步 10 公里 )，希望藉此鼓勵更多民眾參與鐵人三項這項運動。

標鐵 51.5 公里賽事男子組由「全運會三冠王」張團畯以 1 小時 51 分 21 秒率先進終點奪冠稱王。

標鐵女子組則由黃于嫣以 2 小時 12 分 57 秒奪下后座，繼 2018 年 LAVA 大鵬灣站奪下女子冠軍後再度稱后。

經過選手們一番激戰，標鐵 51.5 公里賽事男子組由「全運會三冠王」張團畯，以 1 小時 51 分 21 秒率先進終點奪冠，張團畯興奮的表示：「騎國道真的太棒了，腳很酸但很爽！這場比賽自己的表現完美無缺！希望未來能在大鵬灣辦 113 公里的賽事。」標鐵女子組則由黃于嫣以 2 小時 12 分 57 秒奪下后座，繼 2018 年LAVA大鵬灣站奪下女生冠軍後，再度稱后的她開心的說：「自行車騎上國道可以全力衝刺很棒，跑步跑上鵬灣大橋一路上都有觀賽群眾幫我加油，很感謝大家讓我越跑越有力量！」

本賽事也是唯一封閉國道三號 (南州—大鵬灣)的鐵人賽事，讓選手能盡情享受狂飆自行車賽道的快感。

男子組冠軍張團畯以自行車時間 53 分 38 秒，成功打破 2019 年LAVA大鵬灣站由謝育宏創下的自行車賽道紀錄 55 分 29 秒，獲得「自行車賽道破紀錄獎」。

本賽事也是唯一封閉國道三號 (南州—大鵬灣)的鐵人賽事，讓選手能盡情享受狂飆自行車賽道的快感，而去年首創之「自行車賽道破紀錄獎」，更是鼓勵參賽選手們勇於超越自我、挑戰極限！最後由男子組冠軍張團畯以自行車時間 53 分 38 秒，成功打破 2019 年LAVA大鵬灣站由謝育宏創下的自行車賽道紀錄 55 分 29 秒，並獲得市價五萬多元的 Profile Design 高級碳纖輪組乙組！

除了破紀錄獎之外，「三鐵接力組」部分特別增設了「賽道最速獎」，希望鼓勵「游泳」、「騎車」、「跑步」各單項傑出的運動選手，有一天也能朝著獨立完成鐵人三項賽事邁進！

「游泳肢體障礙游泳國手」張維捷(左)，和「聽障羽球世界球后」范榮玉(右)分別參加接力組和個人標鐵組來挑戰今年 LAVA 大鵬灣站。

去年由台灣師範大學姜義村教授帶領的「身心障礙接力組」選手，他們在場上努力不懈奮戰的身影讓人印象深刻，今年姜教授再次帶領身障選手們重返大鵬灣，其中包括「聽障羽球世界球后」范榮玉、「游泳肢體障礙游泳國手」張維捷、「聽覺障礙網球國手」林家文、「台灣首位跑進波士頓馬拉松的視障選手」洪國展、「聽障奧運的自由車國手」莊詠智、「聽奧羽球選手」黃丞逸，以及知名小兒科醫生黃瑽寧，姜教授提到：「這次真的太開心了，大家都平安完賽了！」他希望透過身心障礙選手和一般選手合作以接力方式，分別完成游泳、自行車、路跑三項比賽，鼓勵身心障礙者參與運動活動，並盼使身心障礙者參與運動之議題散佈社會大眾心中，推廣「享受運動不分任何身分」之核心精神。

知名小兒科醫生黃瑽寧和「台灣首位跑進波士頓馬拉松的視障選手」洪國展，一起以接力方式成功挑戰標鐵組比賽。

而台南高工這次在郭秀玲、石欣祥兩位老師的帶隊下，也有兩位輕度智能障礙的學生，以接力賽的方式參加鐵人三項比賽，不斷挑戰自己努力完賽的精神，也讓在場觀眾為之歡呼。

「富邦金控 LAVAKIDS 小鐵人三項」比賽，將近 150 位迷你鐵人( 6-10 歲)和小鐵人( 11-14 歲)，以不輸給大人的意志力和精神，努力完成比賽。

LAVAKIDS小鐵人先從迷你鐵人( 6-10 歲)開始下水，藉著再由小鐵人( 11-14 歲)接力開賽。

昨日(5)也舉辦「富邦金控LAVAKIDS小鐵人三項」比賽，將近 150 位迷你鐵人( 6-10 歲)和小鐵人( 11-14 歲)，以不輸給大人的意志力和精神，努力完成比賽。賽後更有特別為小鐵人舉辦的「賽後派對」，讓家長陪著小鐵人體驗獨木舟，探索大鵬灣潟湖區紅樹林之特殊景觀，並觀賞全台唯一的「大鵬灣開橋秀」，以寓教於樂的方式，在親子之間留下一個美好的回憶！

小鐵人舉辦的「賽後派對」，讓家長陪著小鐵人體驗獨木舟，探索大鵬灣潟湖區紅樹林之特殊景觀，並觀賞全台唯一的「大鵬灣開橋秀」。

特別值得一提的是，「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」賽事也與「華山基金會–東港愛心天使站」合作做公益，只要 12 月 06 日賽事當天各組選手只要在時間內完賽，每完賽一名選手我們就將捐出新台幣 50 元公益款項給華山基金會–東港愛心天使站。希望能鼓勵所有選手努力堅持到最後一刻，並讓選手們堅持的精神化為大愛，透過鐵人不懈的精神守護更多的獨居老人。

「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」是一場充滿在地特色的比賽，游泳將在大鵬灣帆船基地進行，自行車封閉國道南州大鵬灣段及環灣大道，讓選手享受極速騎乘的樂趣，路跑賽段則在環灣大道進行，而終點則設立在新落成的「濱灣之心」，可飽覽秀麗的鵬灣大橋、大鵬灣的潟湖、濕地生態景觀。賽後主辦單位鈽彈邀請在地攤商來現場擺攤，也提供當地特色美食，福包園黑鮪魚香腸起士包、桂圓核桃饅頭、旗魚黑輪等等，賽後餐飲容器皆使用可回收餐具，讓完賽選手品嚐在地好滋味之餘也能為為環保盡一份心力！

路跑賽段選手們會經過大鵬灣最著名的地標「鵬灣大橋」，一覽賽道周邊美景。

屏東縣政府及交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處積極提倡運動活動與與觀光休閒結合，藉此帶動在地旅遊經濟效益，本屆「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」讓選手每年藉由參與賽事的機會，攜家帶眷來到屏東東港享受當地的景觀及美食，游泳在大鵬灣帆船基地進行，自行車封閉國道南州大鵬灣段及環灣大道，讓選手享受極速騎乘的樂趣，路跑賽段則在環灣大道進行，不但賽道安全優質，更可飽覽秀麗的鵬灣大橋、大鵬灣的潟湖、濕地生態景觀。

責任編輯：Ian

新聞來源：鐵人三項公司

圖片來源：鐵人三項公司

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